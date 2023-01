BBB 23: Bruna Griphao divulga capa do primeiro single, Bandida

Bruna Griphao aproveitou o confinamento na casa do Big Brother Brasil 2023 (BBB 23) para divulgar a capa do single “Bandida”, que irá marcar sua estreia como cantora. A atriz global de 23 anos já havia avisado o lançamento da canção em seu perfil no Instagram há uma semana, dias antes de ser confirmada no reality.

Em publicações anteriores, a participante do Camarote da edição de 2023 do BBB compartilhou vídeos em que soltava a voz com canções internacionais e nacionais. Bruna também teve a oportunidade de mostrar que possui talento para a música durante seus papéis em “Malhação” e na novela “Orgulho e Paixão”.