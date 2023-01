BBB 23: Cezar Black chora após ouvir comentário de Nicácio sobre enfermeira

O baiano Cezar Black chorou no BBB 23 na tarde desta quarta-feira (18) após ouvir um comentário de Fred Nicácio sobre uma enfermeira, e considerou como uma ofensa à profissão. Fred é médico e Cezar, enfermeiro.

Na piscina, o médico relembrou um episódio na carreira que considerou como racismo. Na época, ele era fisioterapeuta.

“Um dia eu era fisioterapeuta, eu vi um médico intubando e eu disse assim: “eu queria fazer isso”. Aí uma enfermeira branca virou pra mim e falou assim: “sai pra lá neguinho isso aí é só pra médico”. Tá bom. Sete anos depois eu voltei lá e ela foi minha enfermeira. É. Tô aqui, doutor Fred Nicácio. E aí? Agora eu vou intubar e você vai gostar. Pronto. A gente trata racista assim, expondo”, relatou Fred.

Depois de ouvir o comentário e se sentir ofendido pela forma que o colega de confinamento se referiu à enfermeira, Cezar desabafou com Domitila sobre a situação e falou sobre a luta da categoria, que não tem o seu trabalho reconhecido. “Pra gente, isso é ofensivo. Isso é uma coisa que a gente briga todos os dias. O médico tirou você da barriga da mãe, a gente que cuida, que limpa, que pesa. No dia que você nasce, ou na hora da UTI, você morreu, quem prepara o corpo é a enfermagem. Nossa classe é foda, nossa classe trabalha mais do que todas as classes”, disse.