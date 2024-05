Bolsonaristas criticam possível ida de Janja a show da Madonna no Rio

Políticos bolsonaristas usaram as redes sociais para criticar uma suposta ida da primeira-dama Janja para o show da Madonna, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado (4/ 5). As reclamações dos opositores ao governo Lula usam de argumento a tragédia que assola o Rio Grande do Sul, em decorrência dos temporais e atingem o Sul do país.

Janja viajou para o Rio de Janeiro com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O colunista Lauro Jardim divulgou que ela iria para o show da rainha do pop, mas integrantes do governo negam.

Em sua página no X (antigo Twitter), o secretário executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, garantiu que esteve com Janja e Margareth no Rio na sexta-feira (3/5) cumprindo agendas para ações de cultura do G-20, e que Janja já voltou para Brasília (DF).

Mais cedo, também nas redes, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) lembrou da tragédia após chuvas intensas. “Enquanto isso no Rio Grande do Sul…”, com o print da notícia de que Janja prestigiaria o show da Rainha do Pop na orla carioca.

Já o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) debochou da primeira-dama. “Tomara que dê certo, o Brasil todo está focado nisso agora. Parabéns Janja”, escreveu.

No Instagram, o deputado Zé Trovão (PL-RS) publicou uma notícia sobre as mortes após as chuvas e uma imagem de Janja com a frase: “Empatia zero!”.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria de Janja por mensagem e ligação, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para possíveis manifestações da primeira-dama.