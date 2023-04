BBB 23: Entenda o transtorno que faz Amanda arrancar o próprio cabelo

Participante do BBB23, Amanda Meirelles relatou em conversa com a sister Bruna Griphao que arranca os fios do cabelo e até utilizou pinça para tirar pelos dos braços. O comportamento de arrancar os fios do cabelo ou pêlos do corpo tem um nome e é chamado de tricolotimania.

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) afirma que o ato pode ser tão consciente quanto ‘automática’, sem que a pessoa entenda o que está fazendo. O transtorno faz parte do mesmo espectro do Obsessivo Compulsivo (TOC).

Segundo a SBD, uma das principais consequências do ato é a falha de pelos no local afetado. Mas também pode haver vermelhidão, infecções graves e até mesmo cicatrizes. Em 5 a 20% dos casos, a condição evolui para a tricofagia, quando a pessoa passa a ingerir os fios após arrancá-los.

A causa do transtorno envolve fatores que vão do genético aos neurobiológicos e comportamentais. O distúrbio pode ter início na adolescência, entre 11 e 15 anos. Nessa faixa etária, afeta meninos e meninas de maneira igual. Na idade adulta, as mulheres são mais acometidas, em uma proporção de quatro mulheres para um homem.

O tratamento deve ser multidisciplinar, contando com dermatologista, psicólogo e psiquiatra, a depender da origem do gatilho emocional.