BBB 24: Davi precisa de ajuda médica e brothers suspeitam de dengue

1 de 1 Davi, no BBB 24, deitado em cama – Metrópoles – Foto: Reprodução/ GloboplayDavi precisou receber atendimento médico no BBB 24, na tarde deste sábado (10/2), após suspeitas de que tenha contraído dengue. O brother passou o dia se sentindo mal, mas a TV Globo ainda não informou o motivo do mal-estar do rapaz.

Durante o dia, participantes apontaram que Davi poderia estar com dengue. Fernanda, Pitel, Beatriz, Yasmin Brunet e Deniziane levantaram suspeita, causando rebuliço nas redes sociais.

“Você não vai comer a comida da festa nem tomar uma bebida. Mas acho que tu poderia se arrumar, ir para a festa e tomar uma água de coco, porque água de coco hidrata. Você teve diarreia, então é bom”, disse Isabelle para Davi, assim que o brother deixou o confessionário.

Davi ainda disse: “A médica falou pra eu beber bastante água”. A sister questiona a consistência das fezes do brother, que responde: “Está uma água”.

