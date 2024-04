BBB 24: enquete aponta quem sai entre Alane, Beatriz e Pitel

Alane, Beatriz e Pitel se enfrentam no 16º paredão do BBB 24. A berlinda foi formada na noite deste domingo (31/3), com votos da líder, Giovanna, da casa e uma consequência da prova do Líder.

Alane

Alane Reprodução

Pitel

Pitel Reprodução

Beatriz Reis BBB 24

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Veja como foi a prova do Líder no BBB 24 Após a eliminação relâmpago de Fernanda do BBB 24 neste domingo (31/3), mais uma prova do Líder foi realizada. Em trios, os brothers tinham que fazer um percurso no menor tempo possível. Pitel, Lucas e Giovanna foram o melhor grupo e chegaram na fase final da disputa.

A dinâmica de sorte consistia em encontrar o número premiado e Giovanna foi a sortuda da vez, tornando-se a nova Líder da semana.

Logo em seguida, o pior trio da dinâmica teve que lidar com consequências. Isabelle, Beatriz e Alane precisaram abrir pergaminhos com recados misteriosos. Isabelle ficou imune e Alane foi direto para o Paredão.

Com Alane emparedada, a Líder Giovanna indicou Beatriz para a berlinda. A casa votou e, com 5 votos, Pitel foi a mais indicada pelos participantes, formando o Paredão triplo.