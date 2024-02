Ex-BBB se defende após acusações de abuso sexual contra modelo

O ex-BBB Antonio Rafaski negou que tenha cometido abuso sexual contra a modelo Janaina Ana da Silva, de 28 anos. De acordo com relato feito nas redes sociais pela suposta vítima, o caso teria acontecido em 2022, em São Paulo.

Ao Splash, Antonio Rafaski disse que a acusação contra ele foi feita de forma absurdamente leviana. “Confesso, sim, que estou completamente estarrecido e fui pego de surpresa de forma absurda com as acusações direcionadas a mim”, afirma o homem que participou da temporada 2016 do Big Brother Brasil.

Antonio Rafaski participou do BBB17 e viveu um romance com sister Mayara dentro do programa Reprodução

O ex-BBB confirmou ter encontrado Janaina no dia 2 de dezembro de 2022, quando teria acontecido o abuso, e também em dias posteriores. Antonio Rafaski também alega que os documentos expostos pela modelo como supostas provas não existem, já que sua equipe jurídica procurou e não os encontrou em nenhum órgão da Justiça.

“Estive com ela até dia 15/12, quando a levei ao aeroporto para sua viagem ao México. Além disso, ela convidou o ‘criminoso’ para ir até sua casa no dia 14/12, localizada em SP… Uma coisa é certa, o que faria você viver momentos românticos, tirar fotos e levá-lo para sua casa? Um abusador?”, completa Antonio, que também diz estar muito tranquilo e ciente de sua inocência.

Entenda o caso A modelo Janaína Ana da Silva usou as redes sociais para fazer um relato sobre um abuso sexual que sofreu. Segundo a moça, o crime foi cometido pelo ex-BBB Antonio Rafaski.

No Instagram, a influenciadora contou que conheceu Antonio através de uma ex-amiga, no dia 2 de dezembro de 2022. “Não denunciei antes, pois precisei de tempo pra entender o que havia acontecido com ajuda psicológica, e coragem. Pois não é fácil denunciar alguém”, escreveu ela.

Em seguida, Janaína explicou que ficou com o ex-BBB naquele dia e, logo depois, ele a levou para o quarto. No cômodo, Antonio tentou tirar sua roupa. Ao perceber a situação, a modelo contou que disse que não queria ter relações sexuais com ele. Segundo ela, a partir desse momento, ele mudou as expressões, começou a tentar tirar a roupa com força.

“Ele estava tão fora de controle ao ponto de rasgar a minha calcinha pra que eu tirasse. Super grosso e estúpido. Com medo, eu o chamava de louco e pedia pra ele parar, querendo me levantar da cama. Ele dava risada, me pedia desculpas, falava pra eu relaxar e que eu nunca iria conhecer alguém como ele”, contou.

“Ainda na cama, ele tenta me penetrar, mas eu me neguei e ele enfiou dois dedos super forte na minha vagina, com a intenção de machucar, e machucou”, disse ela em outro momento do relato.

Segundo Janaína, após o episódio, o ex-BBB continuou mandando mensagens. A tal ex-amiga também seguiu intermediando na situação.

Ao ver que a modelo estava disposta a denunciá-lo, Antonio Rafaski passou a ameaçá-la. Ela pede medida protetiva contra o ex-participante do BBB17.

“Preciso de uma medida protetiva! Já fiz uma denúncia penal no Ministério Público de São Paulo. E também outra denúncia na delegacia da minha cidade natal. Não obtive nenhuma resposta. Tenho medo de estar no Brasil. Entrei para as estatísticas, e nada aconteceu. Deram baixa na minha denúncia, não deram procedência. No Brasil, quem tem dinheiro sempre leva vantagem nesses casos”, relatou.