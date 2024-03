BBB 24: enquete aponta quem sai entre Alane, Beatriz e Raquele

Alane, Beatriz e Raquele se enfrentam no 13º paredão do BBB 24. A berlinda foi formada na noite deste domingo (17/3), com votos da líder, Giovanna, da casa e um contragolpe.

A formação do paredão começou com o anjo Matteus imunizando Beatriz. Mas, Raquele usou o Poder Curinga e tirou a imunidade de Beatriz, deixando a sister livre para a indicação de Giovanna, que a mandou direto para a berlinda.

Raquele – BBB24

Raquele está no Puxadinho do BBB24 Reprodução/Gshow

Alane

Líder no monstro e na xepa? Alane ameaça castigar Fernanda Reprodução

Beatriz Reis BBB 24

Beatriz Reis, do BBB 24 Foto: Instagram/Reprodução

Neste domingo, a casa votou em duas etapas. No voto aberto, eles escolheram entre os colegas que sobraram na mira do líder, Alane, Davi e MC Bin Laden, e o baiano foi o nome final, com seis votos. Mas se livrou, posteriormente, na prova Bate e Volta.

Logo depois, os brothers votaram no confessionário nos participantes que não estavam imunes ou indicados. Alane recebeu cinco votos e também entrou para a disputa que termina em eliminação na próxima terça-feira (19/3).

Veja quem votou em quem no confessionário:

Bin votou em Alane

Leidy votou em Isabelle

Fernanda votou em Alane

Alane votou em Bin

Bia votou em Bin

Lucas votou em Alane

Davi votou em Bin

Pitel votou em Alane

Matteus votou em Bin

Raquele votou em Alane

Isabelle votou em Lucas

Quem fechou o grupo de indicados foi Raquele, escolhida pelos cinco participantes que estavam na mira da líder.

Prova Bate e Volta no BBB 24 Alane, Davi e Raquele tiveram a chance de sair do paredão no Bate e Volta. A prova de sorte consistia em escolher sete pelúcias, sem saber o valor de cada uma delas, e somar a maior pontuação no fim da prova.

Davi conquistou o maior número de pontos, 175, e se livrou do paredão. Na sequência, Raquele somou 135 e Alane teve 130 pontos.