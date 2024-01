Enquete BBB 24: quem fica entre Beatriz, Davi e Lucas Pizani

Reprodução/Redes Sociais

1 de 1 Foto colorida de Tadeu Schmidt fazendo pose pensativa no estúdio do BBB – Metrópoles – Foto: Reprodução/Redes SociaisNa noite deste domingo (14/1), foi ao ar mais uma edição ao vivo do BBB 24. Dessa vez, o programa ao vivo contou com eliminação, prova do líder e a formação de mais um paredão. O reality show comandado por Tadeu Schmidt foi bastante acelerado.

A primeira parte da edição contou com a eliminação de Thalyta, que estava disputando o paredão com Davi e Juninho. Logo em seguida, Tadeu Schmidt surpreendeu os brothers ao confirmar que haveria uma nova Prova do Líder.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

