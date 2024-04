Davi Brito vence última prova do BBB 24 e garante vaga na final

1 de 1 Davi Brito campeão lider – Foto: nullFavorito ao título de campeão do BBB24, Davi Brito garantiu sua vaga na final do reality global. Ele foi o último a deixar a última prova da edição, em uma disputa direta com Alane. Agora, a paraense disputa as últimas duas vagas da final com Isabelle e Matheus.

Para além de finalista, Davi também ganhou uma picape que custa a partir de R$ 281.900.

Davi comemora: “Eu sou finalistaaaa, finalista!” #BBB24 pic.twitter.com/349OADPo8c

— Dantas (@Dantinhas) April 12, 2024

Na última prova da edição, os quatro brothers precisaram ficar abraçados a um cilindro que girava em cima de uma plataforma, segundo um disco com pelo menos uma das mãos. Quem deixasse o item cair era eliminado.

