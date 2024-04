BBB 24: enquete confirma saída de sister com alta rejeição no Paredão

Alane, Beatriz e Pitel se enfrentam no 16º paredão do BBB 24. Após o Sincerão, dinâmica que ocorreu nessa segunda-feira (1º/4), a diferença entre as emparedadas aumentou consideravelmente e uma das sisters é a favorita para ser eliminada, com alta rejeição.

No Sincerão, Beatriz se irritou com as críticas recebidas de Giovanna, mas ficou feliz ao ser defendida por Alane, que está emparedada junto com ela. Alane, por sua vez, foi defendida por Beatriz. As duas formam uma aliança contra Pitel no Paredão do BBB 24.

Pitel criticou Davi por conta das atitudes recentes do brother. Entretanto, logo depois do Sincerão, ela buscou uma aproximação e teve uma conversa franca com o baiano, sem estresse, e os dois resolveram a situação.