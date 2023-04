BBB23: Amanda critica comportamento de Bruna Griphao: “Mimizenta”

Amanda Meirelles surpreendeu o público, nesta terça-feira (18/4), após criticar o comportamento de Bruna Griphao durante um papo com a atriz e com Aline Wirley. Segundo a médica, ela não gosta do lado “mimizenta” da artista da Globo, que está sendo reclamando de tudo dentro do reality show.

“Eu só não gosto da Bruna mimizenta. Sabe a Bruna reclamona? Vou falar para você porque talvez tenha gente lá fora que pensa a mesma coisa. Você acorda reclamando. É look, é raio-x, é microfone, é não sei o que”, disparou Amanda.

Na sequência, a sister pontuou: “Aí eu fico pensando, o que essa mina tá fazendo aí se ela só reclama? Todas as outras versões são muito boas. Agora, a mimizenta não tem meu coração”, confessou a médica.

Bruna, por sua vez, pareceu não ligar para a opinião da amiga e aliada, e chegou a concordar que não costuma acordar de bom-humor. “Ninguém é perfeito. Eu não acordo de bom-humor, realmente”, falou a atriz.

Juliette Freire declara torcida em Paredão do BBB23A campeã do BBB21, Juliette Freire, quebrou o silêncio e declarou a sua torcida no Paredão do BBB23, formado no último domingo (16/4). Nele, disputam a preferência do público Amanda Meirelles, Domitila Barros e Larissa Santos.

Através de uma postagem no Twitter, a cantora afirmou gostar de todos que ainda estão confinados no reality show, mas pontuou que ficará triste caso Domitila seja a eliminada na próxima terça-feira (18/4).

“Sobre BBB: Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a Domitila Barros sair”, escreveu Juliette recebendo o apoio de internautas, entre eles, o ex-parceiro de jogo Gil do Vigor.

A equipe que comanda o perfil oficial de Domitila agradeceu o apoio da ex-BBB. “Obrigada, Juliette. Estamos muito emocionados! De coração, seu apoio é muito importante. Muito, muito obrigada”, responderam nos comentários.