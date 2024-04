BBB 24: enquete mostra quem sai entre Giovanna, Alane e Davi

Um assunto sempre debatido dentro e fora do BBB 24, as prioridades entre o grupo Fadas foram testadas pela primeira vez. Isso porque Lucas Buda, Líder da Semana, decidiu indicar direto para o Paredão a sua última aliada dentro do confinamento, Giovanna. Com isso, Alane, Beatriz, Davi, Isabelle e Matteus tiveram que “votar” entre si.

Na dinâmica da semana, contudo, em vez de os participarem votarem em alguém para eliminar, a indicação foi para salvar. “Quem você quer salvar desse Paredão”, perguntou Tadeu Schmidt a um por um no confessionário. Com Matteus já imune após vencer a Prova do Anjo, os dois menos “salvos” foram Alane e Davi, e disputam com Giovanna a preferência popular.

Assim que o Paredão foi formado, as equipes dos emparedados começaram a movimentar os mutirões e as enquetes já dispararam o nome de quem deve deixar a competição pelo prêmio milionário. Confira a enquete que aponta o próximo eliminado!