BBB 24: Raquele é eliminada com rejeição recorde na temporada

1 de 1 Raquele – BBB24 – Foto: Reprodução/GshowRaquele foi eliminada do BBB 24 nesta terça-feira (19/3) com uma rejeição recorde na temporada. A sister recebeu 87,14% dos votos e deixou o reality show.

Vídeo de Raquele trabalhando em lavoura de café antes do BBB viraliza Raquele, participante do BBB 24, viralizou nas redes sociais por conta de um vídeo no qual aparece trabalhando em uma lavoura de café. A sister recebeu o apoio de alguns perfis após o vídeo ser exposto na web.

Nas imagens, a sister aparece em um terreno agrícola falando sobre o trabalho braçal.

Gente, eu estou morta. Já pensei 10 mil vezes em desistir, mas eu não posso desistir porque eu tenho que ter o dinheiro para a minha carteira [de motorista].”

Raquele também mostra sete sacos cheios de grãos de café que ela colheu e grava os pais trabalhando ao seu lado.

“Eu acho que vai dar uns nove sacos de café hoje. Cada saco está 15 reais, então mamãe vai querer tirar mais para inteirar 10”, conta no vídeo. Veja aqui!

