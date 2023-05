Mostra no Santo Antônio mescla empreendedorismo e cultura

Domingo é um dia preguiçoso, não é? Não se você chegar na 1ª Mostra Cultural da Panificadora Santo Antônio, no Santo Antônio Além do Carmo. À partir das 14h30, uma galera bacana vai mesclar música, arte, cultura e empreendedorismo. Então, deixe a preguiça no sofá e venha curtir um encontro com altíssimo astral, com direito a DJ, artistas e pequenos empreendedores, que farão uma exposição de produtos exclusivos. Venha participar do nosso evento e aproveitar o clima leve do bairro mais charmoso de Salvador.

Serviço:

Quando: 21/05 (Domingo)

Horário: 14:30 às 17:30h

Onde: Panificadora Santo Antônio, R. Direita de Santo Antônio, 77 – Santo Antônio Além do Carmo

Realização: Panificadora Santo Antônio

Apoio: Voa livros

Maiores informações no telefone (71) +55 71 3241-1554 (WhatsApp)