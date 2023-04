BBB: após investigação de abandono de emprego, equipe de Cezar Black se manifesta

A equipe do participante do Big Brother Brasil Cezar Black se manifestou após a abertura de processo por “abandono de emprego” pelo Hospital Universitário de Brasília (HUB). Com uma nota de esclarecimento divulgada na noite desta quinta-feira (6/4), os administradores dos perfis oficiais do enfermeiro informaram que “inexiste denúncia para apuração administrativa de suposto abandono de emprego”.

A publicação foi feita após o Metrópoles noticiar com exclusividade que o brother “passou a acumular faltas injustificadas” a partir de fevereiro, segundo a unidade de saúde. Segundo a nota de esclarecimento, o que consta é uma pendência de análise para concessão de licença não remunerada, para tratamento de assuntos de cunho particular.

No texto, a equipe destaca que as faltas injustificadas estão sendo devidamente computadas. Eles ainda destacam que os contracheques veiculados são referentes ao mês de dezembro trabalhado e ao mês de férias. “Razão pela qual não houve qualquer pagamento de remuneração sem que tenha ocorrido a necessária prestação de serviço ou fruição de férias”.

Ainda de acordo com a equipe, não houve pagamento indevido. A nota informa que serão apuradas as medidas judiciais cabíveis para eventuais informações inverídicas ou dados sensíveis se publicados.

“Lutou pela enfermagem”Mais cedo, os administradores fizeram outra publicação destacando a trajetória do BBB como profissional da saúde. “Ele sempre lutou pela a enfermagem e vestiu a camisa, com amor e dedicação em cada minuto dedicado a sua profissão.”

Ainda na nota, a equipe de participante convocou “toda a enfermagem e todos os marinheiros a mandarem energia positiva” para nosso Cezar Black. ” De acordo com o HUB, Cezar estava de férias em janeiro, quando o Big Brother Brasil 2023 teve início.

Conforme divulgou o HUB, em fevereiro, Black tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geraram o respectivo desconto na folha de pagamento no mês de março em diante.

De acordo com o Portal da Transparência do hospital universitário, Black teve, como vencimentos, R$ 9.024,90 (salário bruto) no contracheque de janeiro e R$ 8.185,82 (remuneração bruta) na folha de pagamento de fevereiro.

Como os contracheques são disponibilizados a partir do dia 10 do mês subsequente, a folha de pagamento de março estará disponível a partir de 10 de abril, conforme indica nota do hospital. Black é concursado do HUB desde 2014 e deve cumprir 36 horas semanais.

Hospital de TaguatingaAlém de ser servidor do governo federal, Cezar Black é enfermeiro neonatal no Hospital Regional de Taguatinga. Desde que ficou confinado no programa televisivo, o brother já acumulou R$ 20.436,87 em pagamento bruto. Em fevereiro, mês do seu aniversário, o BBB recebeu, de salário e 13º, R$ 13.624,58.

O que diz a Saúde:

Questionada sobre quais licenças o enfermeiro solicitou para justificar sua ausência durante a participação no reality show, a Secretaria de Saúde se recusou a responder. Em nota, disse apenas que “o servidor em questão está sujeito ao que está disposto na Lei nº 840/2011, que é o regime jurídico dos servidores civis do Distrito Federal”.

De acordo com o artigo 64 da Lei nº 840, é considerado abandono de cargo quando há faltas injustificadas por mais de 30 dias consecutivos. Cezar Black ocupa cargo como servidor efetivo na rede pública de saúde do DF desde 2018.

Veja a íntegra da nota do HUB:

“O Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh) informa que o enfermeiro Cezar Black Bina Cruz estava de férias no mês de janeiro. Em fevereiro, tirou abonos e usou banco de horas, mas teve faltas injustificadas que geram o respectivo desconto na folha de pagamento.

Em março, passou a acumular somente faltas injustificadas e, em razão disso, foi aberto um processo para apurar abandono de emprego, que está em curso e segue os ritos processuais normativos, nos quais se incluirão o contraditório e a ampla defesa.

Cabe esclarecer que, no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape), utilizado pela administração pública federal, os descontos de faltas figuram somente um mês após a ocorrência e, assim, as faltas injustificadas de março vão constar na folha de pagamento de abril.

Os contracheques são disponibilizados sempre a partir do dia 10 do mês subsequente, ou seja, o contracheque de março estará disponível a partir de 10 de abril.”