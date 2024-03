Irmã de Lucas “Calabreso” torce por reconciliação entre ele e Camila

A esposa de Lucas Henrique, Camila Moura, afirmou que colocaria um ponto final no relacionamento com o brother, apelidado de “Calabreso” no BBB 24. Mas, aqui, fora, tem gente na torcida para que o casal se reconcilie.

Carla Cristina, irmã do participante, espera que os dois possam resolver os problemas e voltar a ser um casal. “Se for da vontade deles, torço para que tudo se resolva e que Deus faça a vontade dele” disse à coluna Play, do jornal O Globo.

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

“Tenho vivido o inferno na terra”, dispara Camila Moura, ex de Buda Instagram/Reprodução

Camila Moura e Lucas Henrique, o Buda

BBB24: “Tem sido muito doloroso”, desabafa Camila Moura, ex de Lucas Instagram/Reprodução

Camila-Moura-Lucas-Henrique

Esposa de Lucas Henrique declara guerra contra o brother após flerte Reprodução/Instagram

Esposa-Lucas-Henrique-BBB-24

Camila Moura mostrou uma mala pronta e deixou os seguidores votarem se era dela ou de Lucas Henrique Reprodução/Instagram

Pitel e Lucas Henrique no BBB24

Equipe de Pitel rebate acusações de ex-mulher de Lucas, Camila Moura Reprodução

Lucas Henrique

BBB24: após quase 9 horas, Lucas Henrique vence a Prova do Líder TV Globo/Divulgação

Ela garantiu ainda que, embora não esteja feliz com as atitudes da cunhada, não mudou o que sente por ela. “Eu amo muito a Camila. Ninguém deixa de amar uma pessoa, por mais magoada que eu esteja.”

Lucas “Buda” Henrique especula vida fora do BBB Lucas Henrique ainda não sabe, mas tem noção de como está a sua vida fora do BBB 24, principalmente em relação ao seu casamento com Camila Moura. Após flertes com Pitel, a esposa de Buda afirmou, com todas as letras, que vai se separar do brother. Durante a festa, ele especulou como anda a sua situação.

“Quem sabe a vida da gente está uma droga lá fora, e a gente só está feliz porque está aqui?”, declarou Pitel. “A minha pode estar muito ferrada lá fora. Mas eu decidi que vou resolver quando chegar lá fora. Não tem o que fazer aqui dentro”, disse Buda.

Por fim, a alagoana comentou que só pode resolver o que está dentro do BBB, entre “quatro paredes”. Ainda durante a festa, os dois cantaram um pagode para lá de sugestivo. “Namora, mas adora um proibido, e eu que sou culpado, e eu que sou bandido, prefere um romance escondido, sai na madrugada pra dar lancinho comigo”, dizia a letra.

“Cadê a Camila?”, questiona Lucas Buda sobre a ex-mulher Na tarde desse domingo (10/3), Lucas Buda, que é o Anjo da semana no BBB24 ficou frustrado ao receber o presente do ganhador durante o almoço com os outros brothers. O rapaz, que convidou MC Bin Laden, Leidy Elin e Yasmin Brunet, se questionou sobre a falta de mensagem da ex-mulher, Camila Moura. “Cadê?”, perguntou logo após o vídeo com recados da família se encerrar.

“Cadê a Camila?”, continuou o professor de educação física. “A pergunta que não quer calar é ‘cadê a Camila?’”, apontou a modelo. “Não fica noiado”, pediu a trancista. “Não tem como não ficar”, respondeu Lucas com o semblante triste.

parentemente desapontado, ele seguiu cabisbaixo e falando poucas palavras. No entanto, enquanto isso, Pitel e Fernanda especulavam que Camila estaria comemorando a solteirice. “Aí corta pra ela, solteira”, debochou a confeiteira. “Não, quando ele sair ela vai tá lá cantando pra ele”, falou a assistente social. “Solteira, será?”, questionou.

“Esqueça meu rosto e o meu telefone. Me desculpe, mas eu sou fiel”, continuou Pitel, enquanto Fernanda seguia: “A Camila deve tá cantando ‘solteiro no Rio de Janeiro, parado em qualquer praia, sou solto em qualquer lugar’”. Raquele frisou: “Mas no Quarto do Líder veio foto dela”. “Mas não veio vídeo”, apontou a niteroiense.

Logo após Buda ser consagrado Anjo, a ex-esposa se manifestou para dizer se ia ou não enviar um vídeo para ele. “Eu tô aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer”, reforçou num comentário de um perfil que publicou a vitória do capoeirista.

Mais cedo, ela garantiu que estava esperando o “tombo” de Buda, uma vez que “tinha plena consciência que fez merda”. A treta começou depois de Lucas Buda flertar com Pitel e contar que estava se sentindo balançado com a moça. Em seguida, Camila Moura apareceu na web excluindo as fotos do casal e de malas prontas, afirmando que já se sentia separada do ex-cônjuge.