BBB23. Alface lembrou Guimê de casamento com Lexa ao vê-lo com Dania

A festa do líder de MC Guimê foi marcada por muitas polêmicas. Uma delas foi com o próprio artista, que foi acusado de assédio após passar a mão no corpo de Dania e pode sair do programa solteiro. Mas, enquanto o cantor conversava com a mexicana, Alface tentou lembrá-lo de que ele era casado.

Ao ver Guimê e Dania conversando, o biomédico se aproximou e fez sinal de que estava de olho no comportamento do colega. Logo depois, começou a falar sobre Lexa para a integrante temporária do BBB23.

Alface Guimê bbb23

Alface avisou que estava de olho no brother em diferentes momentosFoto: Globo/Reprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Internautas dizem que MC Guimê tentou apalpar seios de Dania MendezReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

Internautas apontam que MC Guimê tentou dar selinho em Bruna quando ela brigava com eleReprodução

frame-MC-Guime-Dania-Mendez

Dania Mendez tenta tirar a mão de MC Guimê do corpo delaReprodução

frame-MC-Guime-Bruna-Griphao

MC Guimê dá tapa na bunda de Bruna GriphaoReprodução

Esse vídeo tem tantas camadas

Alface tentando lembrar que o Guimê tem uma mulher foda e talentosa

Sapato tentando separar os dois

E Bruna mandando ele se ligar #BBB23 pic.twitter.com/u5ggKzpxdn

— Sara Moura (@SaraMoura195) March 16, 2023

“A mulher desse cara é a mais braba do Brasil. Ele falou?”, questionou Ricardo. A mexicana porém, elogiou Guimê e disse que ele era talentoso, mas Alface lembrou que Lexa era mais.

Quem também se aproximou da situação para aconselhar o aliado foi Bruna Griphao. Em outros momentos da noite, ela também tentou tirar Guimê de perto de Dania e dar água para ele. Em um dos momentos, a atriz encontra os dois na cozinha e chama o amigo para voltar para a festa.

Bruna percebeu que Guime está alterado e tirou ele de perto da Dania. #BBB23 pic.twitter.com/TR3CuKT4C9

— CHOQUEI (@choquei) March 16, 2023