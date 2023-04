BBB23: Alface ou Larissa? Enquetes apontam quem será eliminado hoje

Larissa Santos e Ricardo Camargo, mais conhecido como Alface, estão no 17º Paredão do BBB23. A eliminação acontecerá, ao vivo, na noite desta quinta-feira (20/4). A primeira berlinda dupla do programa foi formada na última terça (18/4), após Bruna Griphao ganhar a última liderança do programa. A atriz escolheu o biomédico para disputar a preferência do público e a profissional de Educação Física foi a mais votada pelos participantes.

Enquetes consultadas por esta coluna mostram quem será o eliminado desta noite, faltando apenas seis dias para a grande final do reality, que acontecerá no dia 25.

Segundo a pesquisa feita pelo Metrópoles, Larissa é quem dará adeus ao prêmio do BBB23. Na enquete, realizada no Twitter, a morena aparece com 66,4% dos votos contra 33,6% do biomédico. Já na enquete feita pelo site UOL, a diferença entre as porcentagens diminui. No entanto, a sister segue liderando a votação para ser a eliminada, com 52, 81% enquanto Alface aparece com 47,19%.

Nas pesquisas do site Votalhada, é Larissa quem também surge como a possível eliminada nesse Paredão.

Vale destacar que, quando a sister foi eliminada no 9º Paredão do reality, ela também disputou a preferência do público com Ricardo Alface em uma berlinda quádrupla. Além do biomédico, também estavam Domitila Barros e Cezar Black. Na ocasião a catarinense recebeu com 66,65% dos votos. Os outros mais votados foram Ricardo com 29,22% dos votos e Domitila, com 3,27%, Cezar Black recebeu a menor porcentagem, 0,76%.

Quem você quer que saia no Paredão do BBB23?

— Metrópoles (@Metropoles) April 19, 2023

17º Paredão – Quem você quer ELIMINAR?

RT, por favor, pra ajudar a divulgar.#BBB23 #BBB #ParedaoBBB #ParedaoBBB23

— Votalhada – Luís (@votalhada) April 19, 2023