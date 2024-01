Pocah passa “perrengue” em Noronha e diverte seguidores

Reprodução/Instagram

1 de 1 Pocah – Foto: Reprodução/InstagramPocah está passando férias em Fernando de Noronha, arquipélago pernambucano, e contou nas redes sociais nesse domingo (8/1), que passou por um perrengue durante uma noitada. A cantora esqueceu de passar desodorante e disse que precisou curtir a balada “quietinha”.

“Agora um mico: sair e esquecer de passar um desodorante. Agora vou ter que ficar paradinha, quietinha, para morrer velhinha. Se eu suar vou meter meu pé, porque ninguém merece ficar na asa e matar um aqui no samba com a catinga”, disse Pocah.

Em um vídeo ao lado de Gi Lancelotti, ela mostrou um pouco da diversão da noite, enquanto dançavam. Gi atendeu ao pedido do cantor de “jogar a mão para o alto”, enquanto Pocah continuou com os braços colados ao corpo.

