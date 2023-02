BBB23: Amanda, Bruno, Guimê e Paula se enfrentam no 4º paredão

Mais um paredão está formado no BBB23, mas dessa vez de um jeitinho um pouco diferente. Em vez da tradicional berlinda tripla, os brothers enfrentam um paredão quádruplo. Amanda, Bruno, Guimê e Paula disputam a preferência do público para descobrir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil na próxima terça-feira (14/2).

Embora quatro pessoas tenham risco de deixar o programa, apenas uma delas será eliminada. O paredão começou a ser formado muito antes deste domingo, quando Gustavo atendeu o Big Fone, foi parar direto na berlinda e levou Bruno Gaga com ele. Mas a sorte do fazendeiro mudou e ele se livrou ao vencer a prova do líder na última quinta-feira (9/2).

Amanda-Meirelles-BBB23-Carro-Anjo

BBB23: pai de Amanda dança ao saber que ganhará carro de prova. VídeoReprodução/Instagram

MC Guimê no BBB23 (Reprodução: Globo)

MC Guimê no BBB23Globo/Reprodução

Paula Freitas BBB23

Paula FreitasFoto: Globo/Reprodução

Fred Nicácio, do BBB23

Fred NicácioFoto: Globo/Divulgação

arte-globo-amanda-participante-time-pipoca-bbb23

Amanda é médica, tem 31 anos de idade e afirmou que vai fazer uma bagunça boa no reality showFoto: Reprodução

arte-globo-bruno-participante-time-pipoca-bbb23

Bruno é um alagoano de 32 anos e promete ser um “jogador raiz” no BB23Foto: Divulgação

arte-globo-mc-guime-participante-time-camarote-bbb23

MC Guimê disse que vai curtir e se divertir, mas sempre “pronto para a guerra”Foto: Reprodução

arte-participante-casa-de-vidro-paula-bbb23-globo-10012023

Ela foi escolhida pelo público na Casa de VidroDivulgação

Na liderança, Gustavo escolheu MC Guimê como indicação. Quem também foi votada sem ter a chance de se livrar na prova bate-volta foi Paula. Ela foi escolhida por Key Alves, que comprou o Poder Curinga da semana e tinha direito a mandar alguém direto para o paredão.

Os mais votados pela casa, Fred Nicácio, que recebeu 11 votos; e Amanda, com cinco, também chegaram o paredão. Junto com Bruno, eles disputaram a prova bate-volta, que foi de sorte, mas o médico se livrou e garantiu mais uma semana no reality.