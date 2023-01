Influenciador mostra casa de vidro do BBB23 sendo montada. Veja!

O espaço em que ficará a casa de vidro do BBB23, no shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já está isolado e com uma equipe montando a estrutura que receberá os participantes. Neste sábado (7/1), o influenciador digital Vinicius Barros compartilhou um vídeo sobre como está ficando o local.

Barros mostra pessoas, possivelmente da equipe do reality show, chegando ao espaço. Na sequência, ele aborda um funcionário do shopping e pergunta se, de fato, toda a movimentação se dá por conta da casa de vidro do BBB. A princípio, o homem em questão diz não saber, solta uma gargalhada e na sequência confirma: “Vai, vai”.

Casa de vidro do BBB 20

Casa de vidro do BBB 20Reprodução

Dummie do BBB (Reprodução: Globo)

Dummie do BBB (Reprodução: Globo)Dummie do BBB (Reprodução: Globo)

Boninho debocha de lista de supostos participantes do BBB23

Tadeu-Schmidt-BBB23-A-Casa

Record estaria irritada com a nova chamada do BBB23Reprodução

Tadeu-Schmidt-dia-101-bbb22

Tadeu Schmidt durante a apresentação do dia 101, do BBB22Reprodução/Globoplay

O influenciador ainda questiona quem será confinado no local e o funcionário diz não saber. O shopping é o mesmo que recebeu a casa de vidro do BBB20. Na quinta-feira (5/1), foi realizada uma limpeza no espaço, então ocupado por um parquinho infantil, que foi desmontado recentemente.

O BBB23 terá início no dia 16 deste mês. A dinâmica da casa de vidro, no entanto, vai começar antes da estreia oficial, possivelmente já na próxima semana.

Assista

Fique por dentro!Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos e do entretenimento siga @leodias no Instagram.

Agora também estamos no Telegram! Clique aqui e receba todas as notícias e conteúdos exclusivos em primeira mão.