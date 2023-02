BBB23: Amanda revela que terminou relação uma semana antes do reality

Amanda Meirelles conversava com Guimê na área externa do BBB23 quando revelou que terminou uma relação pouco antes de entrar no reality. A médica contou que descobriu que o seu ficante também tinha outras mulheres, às quais ele chamava de “amor”.

Traiu ou não? Médico se explica sobre relação com Amanda, do BBB23“A gente estava ficando fazia uns sete meses. Só que eu descobri que metade do tempo ele estava com outra pessoa também. Aí isso foi o xis. Eu descobri isso meio que uma semana antes de vir para cá”, contou Amanda, deixando o funkeiro incrédulo. “Mexeu bastante com você? Deu tempo de conversar, trocar uma ideia?”, questionou Guimê.

Entretanto, a médica declarou que resolveu a situação antes de entrar no BBB23. “Deu, mas ainda ficaram algumas chateações, sabe? Eu gosto bastante dele”, pontuou Amanda, que ainda revelou um dos presentes que recebeu: “Ele me deu um Yorkshire. Na verdade, era uma guarda compartilhada. Mas eu só consegui ficar dois dias com a Brisa. O nome dela é Brisa. Depois eu vim para cá”, disse.

Logo que entrou no BBB23, Amanda detalhou o término. “Uma vizinha fez um fake e começou a me mandar mensagem [falando] que ele ficava com outras meninas. Eu mostrei pra ele e ele disse: ‘Não, lógico que não fico’. Depois recebi todas as conversas. Enquanto ele estava comigo, ele ficava com ela, chamando ela de amor. Fiquei chateada”, completou.