Vila Isabel, Imperatriz e Beija-Flor se destacam em 2º dia de desfiles

O segundo dia dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro reservou grandes emoções aos amantes do Carnaval e acirrou a briga pelo título carioca em 2023. Nesta terça-feira (21/2), Vila Isabel, Imperatriz, Beija-Flor, Portela, Paraíso do Tuiuti e Viradouro foram à Avenida e encantaram.

Os destaques ficaram por conta da Vila Isabel, que trouxe um enredo sobre religiosidade e virou exemplo para o BBB23 e encantou com São Jorge e Rei Momo, além da Imperatriz com a história de Lampião, e a Beija-Flor, que contou com Neguinho ao lado de Ludmilla. A agremiação de Nilópolis, entretanto, sofreu com um incêndio ainda no aquecimento.

Vale lembrar que a apuração dos desfiles dos Grupo Especial do Rio de Janeiro acontece na próxima quarta-feira (22/2), às 15h. Já no próximo sábado (25/2), as seis melhores agremiações voltam ao Sambódromo para o Desfile das Campeãs. A primeira Escola de Samba deve entrar no circuito às 22h.

Paraíso-do-Tuiuti-Desfile-Rio-de-Janeiro

Paraíso do Tuiuti abre 2ª noite dos desfiles exaltando a cultura do ParáGabriel Monteiro/Riotur

Com show de drones, Portela faz enredo voltado aos 100 anos da EscolaAlex Ferro/Riotur

Vila-Isabel-Carnaval-RJ

São Jorge da Vila Isabel chama atenção da web e a torna destaque no RJ

Imperatriz-Carnaval-Rio-de-Janeiro

Imperatriz encantou a Avenida com o samba-enredo que teve Lampião como inspiraçãoAlex Ferro/Riotur

Beija-Flor-Carnaval-Rio-de-Janeiro-Desfile

Beija-Flor leva protesto, show de luzes e nem incêndio tira destaque Ismar Ingber/Riotur

Unidos-Viradouro-Carnaval-Rio-de-Janeiro

A Unidos da Viradouro teve, como samba-enredo, Rosa Maria Egipcíaca, que contou a história da primeira mulher negra no Brasil a escrever um livro.Alex Ferro/Riotur

Paraíso do TuiutiA Paraíso da Tuiuti abriu o 2º dia de desfiles e fez bonito. Exaltando a cultura do Pará, o samba enredo Morangueiro da Cara Preta conta a história de como o búfalo foi parar na Ilha de Marajó. A agremiação aproveitou para criar mais de 30 esculturas de animais, sendo eles amazônicos, indianos e até mitológicos.

Apesar de trazer um importante enredo ao Carnaval, a agremiação passou por alguns problemas durante a passagem pelo Sambódromo. Logo que parou de dançar, Raphael Rodrigues, o mestre-sala, sofreu com uma queda de pressão e passou mal. Entretanto, Dandara Ventapane tranquilizou os fãs da agremiação e explicou, à Globo, que ele passou a ser medicado logo depois do desfile.

Um dos carros da Paraíso da Tuiuti também teve problemas na dispersão. Após sair do circuito, o veículo bateu em uma parede da Avenida e ainda estragou um hidrante que ficava estrategicamente posicionado para conter algum problema. Após algum tempo, os bombeiros conseguiram resolver a situação.

PortelaCom um desfile especial voltado aos 100 anos, a Portela entrou no sambódromo com o enredo O Azul que Vem do Infinito. Nos carros alegóricos, a Escola de Samba convocou diversos famosos que fizeram história na agremiação, como Luiza Brunet, Sheron Menezzes, Adriane Galisteu, Marisa Monte, Paulinho da Viola, Diogo Nogueira, Zeca Pagodinho e mais.

Além da festa na Avenida, 80 drones coloriram o céu do Rio de Janeiro. As luzes formaram algumas palavras, como Portela, 100 anos, águia mascote da agremiação e muito mais. Os vídeos, é claro, chamaram a atenção das redes sociais, que rasgaram elogios à Escola de Samba.

O desfile da Portela, claro, chamou muito a atenção das redes sociais. “O céu da Portela nunca foi tão lindo. Amigos, estamos completamente arrepiados e emocionados por aqui”, exaltou um usuário. “Os drones formaram a águia e o nome da Portela. Meu Deus, pode entregar o prêmio”, disse outro. “A Portela começou o desfile com balé de drones no céu formando a águia! É a Majestade do samba”, disse mais um.

Unidos da Vila IsabelA terceira Escola de Samba a se apresentar chamou a atenção pelo enredo sobre religiosidade e foi utilizado como exemplo para o BBB23. Com um enredo Nessa Festa, eu Levo Fé, a agremiação fez uma viagem pelo mundo e trouxe festas e culturas de vários países, como o Egito, China e até a Mesopotâmia.

Desfilando pela agremiação, Sabrina Sato chamou a atenção das redes sociais e foi muito elogiada pela sua fantasia e também, claro, pelo samba no pé. “A fantasia da Sabrina Sato pela Vila Isabel. Meu Deus, ela entregou tudo e mais um pouco“, escreveu uma pessoa. “Sabrina Sato para o desfile da Unidos de Vila Isabel”, disse outro perfil. “Sabrina Sato é a maior brasileira de todos os tempos”, se derreteu outro.

Com o enredo sobre religiosidade, intitulado como Nessa Festa, eu Levo Fé, a Vila Isabel foi muito comentada nas redes sociais. O principal motivo foi um São Jorge gigante, que estava sobre um cavalo e enfrentava um dragão. O ser mitológico soltava fumaça, que representava o fogo.

A web se rendeu ao enredo e ao carro alegórico e não se acanhou ao destacar o desfile. “Espetacular o São Jorge Espelhado da Vila Isabel. O dragão também todo espelhado”, disse um perfil. “É, gente. A Vila Isabel vai brigar pelo título esse ano. Olha o nível disso! Povo de Noel arrasando”, comentou outro.

Outro ponto foi o Rei Momo andando em um calhambeque. Quando o carro foi para a Avenida, as pessoas que estavam no Sambódromo abriram espaço e o automóvel ficou em destaque. Confira.

Exemplo para o BBB23O desfile da Escola de Samba da Vila Isabel foi transmitido ao vivo para o BBB23. Isso porque Fred Nicácio foi alvo de intolerância religiosa no reality show da Globo. Key Alves, Gustavo e Cristian afirmaram que estão com medo de Fred Nicácio após verem o médico, que segue uma religião de matriz africana, em um momento íntimo de fé. A web apontou racismo religioso.

Imperatriz LeopoldinenseA quarta Escola de Samba a entrar na Avenida foi a Imperatriz Leopoldinense, que trouxe um samba enredo voltado à história do Lampião e intitulado como O Aperreio do Cabra que o Excomungado Tratou com Má-Querença e o Santíssimo não deu Guarida. Além de uma bateria que chamou a atenção, a filha do cangaceiro, Expedita Ferreira, esteve na Avenida no quinto carro alegórico.

“A Imperatriz está na Avenida e o convite que a gente deixa é que vocês venham com a gente conhecer a história do Lampião que a gente quer apresentar. O convite para mergulhar em uma história delirante que usa o cordel como pretexto para levar essa incrível figura da cultura popular ao inferno, ao céu, e apresentar um desfecho final aonde ele se perpetua no imaginário nordestino brasileiro”, destacou o carnavalesco Leandro Vieira.

A Escola chamou a atenção por conta de seu samba e de seu enredo. Outro ponto que chamou muito a atenção dos usuários do Twitter foram a alegoria e as fantasias. Outro ponto alto foi a filha de Lampião e Maria Bonita, Expedita Ferreira, de 90 anos. Após desfilar pela Mancha Verde, em São Paulo, a idosa foi para o Rio de Janeiro e fez bonito mais uma vez. Outros membros do cangaceiro, como a prima e o neto, também estavam na Sapucaí.

Beija-FlorA Beija-Flor foi a penúltima Escola de Samba a entrar na Avenida e contou o intérprete Neguinho da Beija-Flor, que entrou em seu 47º Carnaval, além da cantora Ludmilla, que se destacou com o microfone na mão. Com o samba-enredo Brava gente, o Grito dos Excluídos no Bicentenário da Independência, a agremiação trouxe um protesto à Avenida pela liberdade.

“A Beija-Flor esse ano contesta a independência oficial combatendo uma história excludente. Enaltecer as lutas coletivas é também trazer à tona o nosso protagonismo em nossas próprias conquistas. Trazemos mais um grande Carnaval que tem como mensagem a manutenção da esperança do povo brasileiro”, explica o carnavalesco André Rodrigues.

Com o foco no poder popular, igualdade, luta pela vida, liberdade de expressão e cultura, a Beija-Flor encantou a web. “O carro da Beija-Flor expondo o autoritarismo da república brasileira no período da ditadura civil militar através da imagem da hidra, onde cada cabeça tem um quepe dos generais e seu corpo é um canhão. Crítica foda”, disse uma usuária.

Susto na AvenidaAntes mesmo da Beija-Flor entrar na Avenida, o carro abre-alas pegou fogo e assustou a Escola de Samba. As chamas, que se estendiam pelo veículo, pegou os destaques da agremiação de surpresa. Edson de Assis, que estava no topo da alegoria, precisou ser buscado por içamento pelos bombeiros que estavam no local.

Os bombeiros precisaram trabalhar rápido para salvar os integrantes da Beija-Flor. Felizmente, as chamas foram controladas de maneira rápida e ninguém se machucou. Entretanto, houve correria e muito pânico no local em que o abre-alas se preparava para entrar. Após o susto, o carro entrou tranquilamente no desfile e seguiu o seu caminho.

Unidos do ViradouroA última Escola de Samba do Rio de Janeiro foi a Unidos da Viradouro, que amanheceu o dia na Cidade Maravilhosa. A agremiação teve, como samba-enredo, Rosa Maria Egipcíaca, que contou a história da primeira mulher negra no Brasil a escrever um livro.

A mulher, que viveu, possivelmente, em 1719, foi escravizada, doava o dinheiro que ganhava com prostituição e, apesar de nunca ter sido canonizada, foi aclamada como santa pelo povo. “A primeira mulher mais documentada na diáspora entre África e Brasil. Iremos contar a saga dessa mulher de muitas faces. Rosa, Rosa menina, Rosa guerreira, santa, feiticeira”, declarou o carnavalesco Tarcísio Zanon.