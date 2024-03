Leandro Hassum desabafa após ser criticado por elogiar Leidy Elin

Leandro Hassum conheceu a fúria da torcida de Davi ao declarar Leidy Elin campeã do BBB 24. O humorista publicou o vídeo do momento em que a carioca jogou as roupas do baiano na piscina, após uma discussão, e foi detonado pela web. Porém, ele apagou e desabafou sobre o assunto.

“Jamais gaste seu tempo dando explicações. Seus amigos não precisam, os inimigos não acreditam e os estúpidos não entendem”, dizia a mensagem compartilhada por Hassum. Ele ainda legendou a publicação com “e ponto” e restringiu os comentários em sua rede social.

Leandro Hassum detona Rodriguinho por postura em show: “Cara de bunda” Reprodução

Leandro Hassum Rean Oliveira/NETFLIX

Leandro Hassum posta foto sem camisa e reflete sobre obesidade Reprodução/Instagram

Leandro Hassum em B.O., série da Netflix Laura Campanella e Natalia Odenbreit / Netflix

O que disse Leandro Hassum? Após Leidy Elin jogar as roupas de Davi na piscina, o humorista publicou o momento no Instagram e elogiou a carioca.”Posto aqui a minha campeã. Se alguém mostrou caráter hoje foi ela. Leidy, parabéns por mesmo que seja em vão mostrar para as pessoas que jogo sujo não merece levar nada”, disse.

Por fim, ele deixou críticas a Davi. “Eu vejo às vezes o ‘BBB 24’ e não teve nenhuma das vezes que eu vi em que esse dito ‘menino’ não tenha sido abusivo e arrogante. Que existem regras OK! Mas tudo que tem de regra faltou de caráter no Davi”, completou.