BBB23. Após erros, Cristian faz pedido: “Mereço uma segunda chance”

Cristian foi muito criticado durante o Jogo da Discórdia no BBB23. Alvo de várias flechadas dos participantes por conta da estratégia de jogo adotada no reality show, o brother confessou que se arrepende de ter traído o grupo e fez um pedido aos telespectadores.

O participante chegou a chorar na noite desta segunda-feira (13/2) ao dizer que adotou uma postura equivocada nas primeiras semanas. “Eu mereço uma segunda chance de mostrar quem é o verdadeiro Cristian”, disse.

A casa do BBB23 se voltou contra Cristian após o empresário ir contra o grupo e votar em Fred Nicácio na formação do quarto Paredão do programaReprodução

Cristian no BBB23Reprodução/ Globoplay

BBB23. adms de Cristian repudia falas de Paula: “Ameaças além do jogo”Reprodução

Cristian Vanelli e a avó, dona GegeReprodução/ Instagram

O participante também foi alvo de duras críticas de Paula, uma das pessoas que era próxima dele no jogo. A sister prometeu que, se voltar do Paredão na terça-feira (14/2), vai transformar a vida do empresário em um inferno. “Você não vai ter vida fácil aqui”, disse.