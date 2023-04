Key Alves curte balada com antigo affair após término com Gustavo

Key Alves usou as redes sociais nesta terça-feira (18/4) para mostrar que estava curtindo uma balada sertaneja com o antigo affair Rezende. A ex-BBB terminou, recentemente, o relacionamento com Gustavo e parece ter seguido em frente.

Nas imagens divulgadas pela jogadora de vôlei, Rezende está com um chapéu de caubói e abraçado com Key Alves. Os dois estão curtindo e caem na risada ao tentar cantar a música O Grande Amor da Minha Vida, da dupla Gian e Giovani.

No BBB23, Key Alves revelou que se envolveu com o youtuber no passado. “A gente só ficou nos rolês”, disse ela em conversa com Cezar Black. Rezende também é ex-namorado de Virgínia, mulher de Zé Felipe.

Conheça RezendePedro Afonso Rezende, ou rezendeevil, como é conhecido pelo canal no YouTube, é uma máquina de produzir grandes números. Com 29 milhões de inscritos no canal, 10 milhões de seguidores no Instagram, o paranaense é ator, escritor e fundador de uma empresa de marketing de influência. Mais do que os múltiplos talentos, chama atenção o fato do criador de conteúdo ter conquistado um império de milhões de reais com apenas 25 anos.