BBB23: após fala racista, Gabriel chama Bruno de “penélope gordosa”

Não satisfeito com o comentário racista que fez sobre o cabelo de Bruno Gaga no BBB23, Gabriel Tavares chamou o brother de “penélope gordosa”. O participante se arrumava para o Jogo da Discórdia, que acontece na edição ao vivo desta sexta-feira (30/1), quando o modelo fez o questionamento.

“Ô Bruno, você que é a ‘penélope gordosa’?”, questionou Gabriel, no quarto do BBB23. “É o que, menino?”, questiona Bruno, mas não recebe uma resposta do modelo.

Assista:

Meu Deus! Gabriel Fop chama Bruno Gaga de “Penélope gordosa”:

Fop: “Bruno, você que é a penélope gordosa?”

Bruno, que está vestido de rosa, ficou sem graça: “É o que menino?” #BBB23 pic.twitter.com/PtQRlc5kKp

— Espiadinha #BBB23 (@canalespiadinha) January 31, 2023

No Twitter, internautas indicaram que Gabriel cometeu gordofobia contra Bruno Gaga. “Gabriel Fop já foi de machismo, racismo e agora gordofobia. Até o fim da semana ele zera o bingo da intolerância”, apontou um internauta.

“Gente, o Gabriel tá querendo gabaritar todas as ofensas possíveis dias por uma única pessoa em um único programa?”, questionou outro.

Fala racista no BBB23Mais cedo, durante uma interação na academia, Gabriel zombou do cabelo de Bruno Gaga, opinando que era duro e parecia com o carpete de grama.

“Caralh*… Passa a mão no cabelo do Bruno. Duro”, disse Gabriel, olhando para outros participantes que estavam no mesmo local. Bruno explicou que tinha passado gel no cabelo e que, por isso, estavam com essa consistência. Entretanto, o modelo continuou e foi além: “Parece o carpete da grama ali”, completou, ao apontar para o lado externo da academia.

Entretanto, a fala não caiu bem para outros participantes, como Larissa Santos, que contou para outros confinados. A web se dividiu e, enquanto alguns criticavam, outros saíram em defesa do ex-Casa de Vidro.

