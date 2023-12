Simaria no BBB24? Assessoria se pronuncia

Simaria causou um rebuliço na web ao ser citada como uma da participantes do time Camarote, no BBB24. A cantora, que vem se envolvendo em polêmicas com a família e, principalmente com o ex-marido Vicente Escrig pela guarda dos filhos, estará no elenco do reality da TV Globo segundo o Central Reality.

Porém, a coluna Fábia Oliveira, que sempre sabe de tudo e mais um pouco, descobriu com exclusividade que a sertaneja não vai se aventurar na casa mais vigiada do Brasil. O balde de água fria vem da assessoria da moça, que garantiu não passar de especulação sua confirmação no elenco do Big Brother Brasil.

Ainda segundo a equipe da irmã de Simone Mendes, ninguém da produção chegou a fazer um convite formal. Inclusive, nunca sequer conversaram com ela a respeito de saber se havia interesse ou não dela se expor na atração. Pelo contrário, tudo que Simaria não quer é ficar longe do mundo real, já que está dedicada integralmente aos seus projetos musicais.

Aliás, esta jornalista soube no bate-papo exclusivo que no início do ano que vem Simaria retorna aos estúdios para dar continuidade às gravações do seu projeto solo, que tem lançamento previsto para 2024.

Simaria elogia sucesso de Simone em carreira solo: "Vitória minha"

Simaria Mendes

Simaria em entrevista para Leo Dias

Simaria

Perfil "anuncia" participação de Simaria no BBB24 e fãs vão à loucura

Suposta lista de participantes do BBB24 viraliza na web

A estreia do BBB24 se aproxima e, com ela, já começam as especulações sobre os participantes da edição. Neste sábado (23/12), uma suposta lista com os nomes viralizou nas redes sociais. Nela, aparecem nomes que já haviam circulado como Kéfera, Camila Loures e Chico Moedas.

Outros supostos participantes da lista são: Leandro Buenno (cantor), Ricardo Vianna (ator), Flora Matos (cantora), Gustavo Tubarão (influencer), Gabi Melim (cantora), Carol Nakamura (atriz) e Matheus Pires (ex-No Limite).

Boninho dá dicas sobre participantes do BBB24 e agita a web Boninho usou as redes sociais, na última terça-feira (19/12), para dar algumas dicas sobre os futuros participantes do BBB24. Faltando 20 dias para a estreia da nova temporada do reality, o diretor gravou um vídeo mostrando alguns desenhos.

Nas imagens mostradas por Boninho, continuam ilustrações de um avião, um agricultor, um homem com os bolsos vazios, um padeiro, uma mulher com microfone na mão e um vendedor.

“Então! Faltando 20 dias pra nossa estreia, e com tanta fake rolando… Já vi dinâmica da primeira semana, meu querido Caetano no BBB, bora botar mais fogo nesse parquinho”, escreveu ele na legenda.

Assista o vídeo de Boninho aqui.