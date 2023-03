BBB23: Larissa não reconhece Paula após harmonização facial

Eliminada do BBB23 nessa terça-feira (14/3), Larissa Santos não reconheceu Paula Freitas, quarta participante a deixar o confinamento. Isso porque a sister fez uma série de procedimentos estéticos após a programa, que mudaram e muito sua aparência. O momento aconteceu durante o café da manhã com Ana Maria Braga.

“Conhece essa pessoa?”, questionou a apresentadora. “Ai, gente, não sei”, respondeu Larissa. Em seguida, Ana mostrou uma foto de Paula antes dos procedimentos e a professora de educação física se assustou. “Caraca!!!! Que doideira”, reagiu. “Tomara que esse ‘ricavírus’ me pique também”, acrescentou.

A LARISSA VENDO A PAULA EU TO MORRENDO KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/04AU4rPt4h

— ray (@i4kmoes) March 15, 2023

Logo após ser eliminada do BBB23, Paula comemorou a mudança na aparência. “O BBB já me permitiu tanta coisa boa. E uma delas foi me conhecer melhor e cuidar primeiro de mim”.

No final do ano passado, a odonto esteticista Amanda Ponce, que cuidou da transformação, disse que Paula ainda realizará procedimentos no sorriso.

Larissa Santos do BBB23, no Mais Você

Larissa Santos do BBB23, no Mais VocêReprodução

Larissa no bate-papo BBB23

Larissa no bate-papo BBB23Reprodução/Gshow

Fred e Larissa no BBB23

Fred e Larissa no BBB23Reprodução

Bruna-Griphao-Larissa-BBB23

Larissa Santos e Bruna Griphao são aliadasReprodução

foto-Paula-BBB23

Paula falou sobre críticas aos procedimentos estéticos que fezLucas Ramos / Brazil News

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

Ex-BBB23 Paula Freitas passa por transformação

Paula-Freitas-BBB23

BBB23. Paula se revolta ao ver vídeo polêmico de Cristian: “Maldoso”Reprodução

Surpresos com a mudança, internautas comentaram que a ex-BBB parece “outra pessoa”. “Ryca vírus já picou ela kkkkkk”, escreveu um seguidor. “Parecendo Juliana Paes”, comparou outra. “Mulher tu vai matar o facinho quando ele te ver kkkkkk”, brincou outra, se referindo ao relacionamento que Paula estava tendo com o Ricardo, o Facinho, que ainda está confinado na casa.