BBB23: Bruna Griphao diz que não consegue olhar para Gabriel

Poucos dias após o alerta de Tadeu Schmidt que culminou no fim do relacionamento amoroso entre Bruna Griphao e Gabriel Tavares, o casal conversou sobre a relação dos dois. Eles viveram um romance desde a primeira festa do programa, mas foram advertidos sobre comportamentos abusivos e decidiram se distanciar.

No papo, a atriz afirmou que não se sente bem no mesmo espaço que o brother. “Eu não consigo nem te olhar direito, eu fico mal. Estou tentando ignorar isso”, confessou.

Bruna Griphao

Bruna Griphao enfrentou Key AlvesReprodução/TV Globo

Gabriel e Bruna Griphao

Gabriel e Bruna GriphaoReprodução/Gshow

Griphao – Gabriel – BBB23

Bruna Griphao e Gabriel no BBB23

Griphao bbb 23

Bruna Griphao chorou após advertência de Tadeu

Bruna Griphao – cigarro – bbb23

Caso Bruna Griphao: magreza é sinônimo de saúde? Especialista respondeReprodução/TV Globo

O modelo concordou e disse que também tem sido difícil para ele dentro da casa. “Estou cada vez mais sozinho. E esta semana pode ser a minha última. Pessoas estão jogando toda responsabilidade nas minhas costas, como se eu fosse o único que errou”, começou.

A fala faz referência a falas de Fred. O youtuber observou que os comportamentos de Gabriel poderiam tornar a imagem dos aliados dele ruim.

“A gente só sente falta quando perde. Agora eu não posso chegar nem perto. Olha a distância que a gente está. Não posso te consolar, passar a mão nas suas costas. Isso me faz muita falta aqui dentro. Mas eu não quero que você mude de ideia. Você está certa”, seguiu o participante que entrou pela casa de vidro.

Mesmo mexida com a situação, Bruna deixou claro que não existe a opção de retomar uma relação com ele. “A gente não podia ter uma resposta tão clara do que aconteceu. Estou muito confusa, porque não quero ser a pessoa que vai te condenar. Mas não quero decepcionar minha família.”

Os dois concordaram ainda que pretendem retomar o contato após o fim do programa. “Estou sentindo muito a sua falta. Lá fora a gente se vê. Sem câmeras, sem microfones e sem pretensão de nada. Só se ver”, sugeriu Gabriel.

gabriel: mas eu não quero que vc mude de ideia, vc ta certa

bruna: não, não tem como mudar de ideia

ISSO BRUNA NAO DEIXA ELE ENTRAR NA SUA MENTE pic.twitter.com/KAWfoFO4Dg

— bia (@oibeatrizl) January 25, 2023