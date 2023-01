BBB23: Bruna Griphao pega torta do chão e come após Jogo da Discórdia

Bruna Griphao não levou nenhuma tortada na cara durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (30/1), no BBB23, mas fez questão de experimentar um pedacinho do doce. Isso porque a sister pegou um pouco da torta que estava no chão e colocou na boca.

Em certo momento, Bruna levantou do banco em que estava sentada e foi até uma torta que já estava no chão, pegando um pouco com o dedo e colocando na boca.

Assista:

simplesmente bruna griphao atriz global comendo torta no chao e alguem no fundo falando “come da minha cara” #BBB23 pic.twitter.com/0SEAyK600b

— vic (@todeboafodase) January 31, 2023

Bruno Gaga criticou a atriz: “Não, menina. Do chão. Tu é doida, é?”. Ao fundo, alguém disse: “Bruna, pega da minha cara.”

O vídeo do momento logo tomou conta da web. “A Bruna me preocupa às vezes”, disse uma internauta. “Simplesmente Bruna Griphao atriz global comendo torta no chão e alguém no fundo falando ‘come da minha cara’”, comentou outro.

