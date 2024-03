Hariany e Matheus Vargas tomam medida após atitudes de Virginia

A coluna Fábia Oliveira já havia contado, com exclusividade, os bastidores turbulentos da relação entre Virginia Fonseca e Hariany Almeida. Pois bem. Agora, descobrimos que a ex-BBB e o namorado, Matheus Vargas, decidiram tomar uma decisão após atitudes da influenciadora.

Segundo fontes, o casal está planejando morar junto em um apartamento de Hariany. A medida seria para reduzir o contato com a família de Matheus, que é filho do cantor Leonardo.

Ainda de acordo com fontes, o casal acabou se afastando ainda mais dos familiares de Matheus desde que Virginia engravidou do terceiro filho com Zé Felipe. Isso porque, a ex-BBB está querendo evitar confusão e conflitos, já que a influenciadora digital estaria agindo como se ela fosse uma intrusa na família e quisesse “roubar o seu lugar”. Vixe.

Hariany – Virginia 1

Hariany e Matheus Vargas; Zé Felipe, Virginia e as filhas, Maria Alice e Maria Flor Reprodução

Virgínia-Fonseca-Zé-Felipe-Tatuagem-Capa

Virgínia Fonseca e Zé Felipe Instagram/Reprodução

Hariany Almeida e Matheus Vargas

Hariany e Matheus Vargas Instagram/Reprodução

Virgínia-Fonseca-Zé-Felipe-Maria-Flor

Virginia, Zé Felipe, Maria Flor e Maria Alice Reprodução/Instagram

Hariany Almeida e Matheus Vargas

Namoro de Hariany com Matheus Vargas, filho de Leonardo é blindado pela família Instagram/Reprodução

Em janeiro, esta colunista já havia contado que Hariany e Virginia não possuem nem um pingo de afinidade e mal se falam quando estão em família. De acordo com fontes, a namorada de Matheus Vargas chega a ficar deslocada nos encontros familiares, enquanto a mãe de Maria Alice e Maria Flor toma conta de tudo.

A “exclusão” de Hariany dentro da família estaria tanto, que até funcionários já teriam percebido a falta de afinidade entre as duas. Nessa, quem também acabou deslocado foi o próprio Matheus Vargas, já que ele tem feito questão de ficar ao lado da namorada todo o tempo.