Scooby após nova polêmica com Piovani: “Trabalho pra conquistar o meu”

Pedro Scooby rebateu, nesta quarta-feira (20/12), um comentário de um internauta após Luana Piovani detoná-lo nas redes sociais. Mais cedo, a atriz fez uma postagem chamando o surfista de “alecrim dourado” e “sem caráter”. Segundo ela, o ex-marido está tentando tirar seu dinheiro. Mesmo sem citar nomes, ficou evidente que a artista estava falando do ex-BBB.

Em uma publicação de uma página do Instagram, um internauta opinou sobre a postagem de Piovani e acabou sendo rebatido por Scooby. “Aposto que ele quer a metade do apartamento de Nova York”, escreveu a pessoa. Pedro respondeu: “Pode ter certeza que não, trabalho pra conquistar o meu! Até porque ela comprou com o dinheiro dela!”, disse ele.

Print Pedro Scooby

Pedro Scooby rebateu um internauta Reprodução/Quem

Luana Piovani 1

Luana Piovani 2

Entenda a nova confusão entre Luana Piovani e Pedro Scooby Luana Piovani voltou a detonar publicamente o ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos: Dom, Bem e Liz. Nos stories do Instagram, a atriz disse que o surfista estaria querendo tomar o seu dinheiro e o, sem citar nomes, o chamou de sem caráter.

“Alecrim dourado não tem caráter. Finge de ovelha, mas mais um homem escroto que não preza pelo bem dos filhos. Querendo me tomar dinheiro? Não bastaram oito anos de contas pagas? Dentista, comida, viagens, pediatra, oito funcionárias? Vou rir quando a conta chegar”, escreveu Luana nesta quarta-feira (20/12).

O desabafo ainda veio acompanhado de uma indireta. “Respeito é como a pessoa se comporta na sua frente. Caráter é como ela se comporta na sua ausência”, dizia a imagem compartilhada por Luana Piovani.

A atriz também repostou a mensagem de uma amiga, que citou uma postagem de Pedro Scooby, onde ele revelou que deu um carro de presente para a mãe. “Valia a pena checar se a carta de motorista está valida porque regra ali não tem vez”, alfinetou Piovani.