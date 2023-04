BBB23: Cezar Black é eliminado após viver semana conturbada

Cezar Black foi eliminado do BBB23 no 14º Paredão. O brother deixou o programa com 48,79% dos votos. Ele disputava a permanência no reality show com Amanda e Aline Wirley.

O participante teve uma semana conturbada, principalmente por conta do confronto direto com Bruna Griphao. Eles discutiram várias vezes após o brother anunciar que mudaria para o quarto que a sister divide com Larissa e Aline.

Cezar Black

Desde janeiro confinando em reality Show, Cezar Black é servidor do HUB e da rede pública do DF

Cezar

Apesar disso, Cezar Black estava desgastado no confinamento. Travou uma disputa firme com Ricardo Alface e, por vezes, teve que mudar seu posicionamento para tentar sobreviver mais tempo no game. Por fim, pode-se dizer que o enfermeiro chegou longe no reality show.

Com 48,79% dos votos, Cezar é o 14º eliminado do #BBB23. Aline Wirley recebeu 45,74% dos votos e Amanda obteve 5,47% #RedeBBB pic.twitter.com/63oy9MYRyJ

— Big Brother Brasil (@bbb) April 14, 2023