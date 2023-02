BBB23 é fracasso de público na televisão e nas redes sociais

Talvez seja o formato saturado ou o elenco flopado, mas a baixa audiência do BBB23 acendeu um alerta para que a TV Globo faça alterações no programa. De acordo com o site Notícias da TV, não foi só o Ibope que apresentou queda: a terceira semana do reality show apresentou queda de 30% em comentários nas redes sociais.

Ao site, a agência Galeria.ag indica que, entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro, o BBB23 foi comentado no Twitter, Instagram, TikTok e outros 2,5 milhões de vezes. Em comparação com a semana anterior, que apresentou 3,6 milhões, as citações apresentam queda considerável.

Nem o Jogo da Discórdia salvou a audiência do BBB23Foto: Globo/Reprodução

O Big Fone também nãoReprodução

E nem a saída de Gabriel Tavares, um dos nomes mais polêmicos da ediçãoReprodução

O programa apresentou queda de comentários nas redes sociaisFoto: Globo/Reprodução

A queda acendeu um sinal de alerta na GloboReprodução

Ainda de acordo com o site, o Jogo da Discórdia do último dia 30 foi o que mais apresentou repercussão nas plataformas digitais, com 604,9 mil menções ao reality show no dia reservado para a lavação de roupa suja entre os brothers.

A queda acendeu um sinal de alerta na Globo, já que a audiência do programa também sofre e já é considerada a pior desde a estreia do reality. A terceira semana do BBB23 foi a pior desde sua estreia na Grande São Paulo, com 18 pontos. Os primeiros 14 dias apresentaram 18,6 de audiência.

BBB23 em quedaAinda segundo o site, nessa segunda-feira (6/2), dia de Jogo da Discórdia, o reality show teve um público menor que o da reprise de O Rei do Gado.

Na Grande São Paulo, o BBB23 registrou 19,4 pontos, enquanto a novela do Vale a Pena Ver de Novo teve 19,6 pontos de audiência.