BBB23: enquete indica o eliminado entre Domitila, Nicácio e Gustavo

A Semana Turbo do BBB23 formou o primeiro Paredão relâmpago desta temporada. Após a Prova do Líder, que consagrou Sarah Aline, os participantes foram para a sala da atração e formaram a sexta berlinda. Após toda a dinâmica, que foi diferente das outras semanas, Domitila, Fred Nicácio e Gustavo Cowboy disputam a preferência popular.

Vale lembrar que o Paredão foi montado da seguinte maneira: Cara de Sapato foi enviado pela Líder Sarah Aline e deu o contra-golpe em Fred Nicácio. Domitila foi a mais votada pela casa, com cinco indicações. Por conta do Poder Supremo, MC Guimê escolheu retirar o lutador da berlinda e mandou Gustavo Cowboy.

Gustavo Benedetti tem 27 anos, é fazendeiro e empresário e natural de Sinop-MT. Ele é o quatro participante do Grupo PipocaDivulgação

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

Fred Nicácio tem 35 anos, é médico e apresentador do Queer Eye Brasil e é natural de Campo dos Goytacazes-RJDivulgação

Big FoneA dinâmica esquentou os ânimos do BBB23 no início da noite desta quinta-feira (23/2). Com o início da dinâmica da Semana Turbo do reality, Mc Guimê, que atendeu à ligação, recebeu o Poder Supremo e poderá mudar a indicação ao Paredão relâmpago, inclusive a sua, que acontecerá ainda hoje.

Enquanto Guimê e Cézar conversavam na beira da piscina, Aline Wirley e Cara de Sapato estavam na piscina e Bruna Griphao e Fred Desimpedidos caminhavam pelo jardim e passavam, a todo momento, ao lado do Big Fone. Outros confinados se localizavam dentro da casa, descansando para a Prova do Líder, que também acontece nesta quinta-feira (23/2).

Semana TurboNesta quinta-feira (23/2), Big Fone tocará no período da tarde e, quem atender, receberá o Poder Supremo. No mesmo dia, haverá a Prova do Líder, normalmente, e a formação de um Paredão relâmpago. No sábado (25/2), dois dias depois, acontece a primeira eliminação da semana. O telefone da casa tocará novamente, dessa vez ao vivo, e o participante que responder à chamada estará imune e indicará um à berlinda.

No domingo (26/2), duas provas movimentam a casa, a do Líder e a do Anjo, além da formação de mais um Paredão, com direito à Bate-Volta. Por fim, na terça-feira (28/2), haverá mais uma eliminação na semana, assim, completando a Semana Turbo do BBB23.