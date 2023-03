BBB23: enquete mostra quem sai entre Domitila, Sarah Aline e Key Alves

Após uma dinâmica para lá de diferente e que mexeu com os ânimos dos participantes, Domitila, Key Alves e Sarah Aline estão no oitavo Paredão do BBB23. As sisters chegaram à berlinda de três maneiras diferentes: a ativista chegou à berlinda após o voto do quarto Deserto, a jogadora de vôlei foi emparedada pelo Big Fone, enquanto a Pipoca foi indicada pelo líder.

A jogadora de vôlei Key Alves tem 23 anos e é de Bauru, em São Paulo. É líbero do clube Osasco São Cristóvão Saúde e também trabalha como influenciadora digital, tendo mais de 7 milhões de seguidores.Divulgação

Domitila Barros é modelo, atriz, empreendedora e foi eleita Miss Alemanha, em 2022

Natural de São Paulo, Sarah Aline tem 25 anos, é psicóloga e analista de diversidade. Ela está no Grupo Pipoca do BBB23Divulgação

O primeiro ato da noite foi a imunização do anjo. MC Guimê, que venceu a prova do último sábado, escolheu Bruna Griphao e explicou que quer chegar à final com a atriz. Logo na sequência, foi a vez de Fred Desimpedidos mandar alguém direto ao Paredão e escolheu Sarah Aline, como já havia adiantado durante a tarde.

Logo depois, o youtuber pegou uma urna na despensa e os outros confinados passaram a sortear bolinhas e números, e se dividiram em dois grupos. Cara de Sapato, Amanda, Larissa, Cezar Black, Gabriel Santana e Marvvila ficaram no quarto Deserto. Aline Wirley, Ricardo Alface, MC Guimê, Bruna Griphao, Domitila, Key Alves foram designados para o quarto Fundo do Mar. Por fim, Sarah Aline, que comprou o Poder Curinga, escolheu o primeiro aposento.

A psicóloga foi a primeira e votou em Larissa. Marvvila e a professora de educação física receberam três indicações. O líder Fred, então, decidiu que a cantora irá à berlinda. No outro quarto, Domitila foi a mais lembrada e também foi para a Prova Bate e Volta. Por fim, Cezar Black colocou MC Guimê como a quinta opção.

Key Alves, Domitila, Marvvila e Mc Guimê disputaram o Bate e Volta, que, como de costume, contou com três fases e foi baseada na sorte. Os dois últimos, que são cantores, venceram a disputa e vão passar uma semana tranquila.