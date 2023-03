MC Guimê se manifesta sobre momento com Lexa: “Está no tempo dela”

MC Guimê abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram e falou sobre o momento que está passando com Lexa. O pronunciamento de Guimê acontece um dia após fontes ligadas à Lexa confirmarem ao Metrópoles que os dois estão separados. Além de agradecer pelo apoio da cantora, o ex-BBB23 disse que está “buscando o perdão”.

“Você está bem e feliz? Quero ver você feliz com a Lexa”, questionou o seguidor de Guimê. “Bem, graças a Deus, feliz na medida do possível. Também quero, a Lexa não largou a minha mãe nesse momento tão complexo, mesmo eu errando com ela. Ela escutou o que eu tinha para dizer e me passou muita força e coragem para eu lidar com as sequências dos meus próprios erros”, explicou o cantor.

O cantor finalizou o seu post explicando que está buscando o perdão de Lexa. “Agora, ela está no tempo dela. Eu sigo buscando o perdão e sendo muito grato a tudo que ela já fez por nós, não só enquanto eu estava na casa do BBB, mas por tudo até aqui”, completou.

Post reflexivoO cantor MC Guimê publicou um carrossel de fotos em seu Instagram nesta quinta-feira (23/3), onde agradece pelo apoio dos fãs após ter sido expulso do BBB23 por importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

“Primeiras fotos instantâneas depois do confinamento. Independente de qualquer fita, quero agradecer de coração a todas as mensagens de compaixão, força e carinho!”, escreveu na legenda.

Separação de LexaAo que tudo indica, o casamento de Lexa e MC Guimê não resistiu à polêmica expulsão dele do BBB23. Apesar de ter ido ao encontro do marido e passado alguns dias com ele em família, Lexa decidiu pôr um ponto-final no relacionamento. A informação foi revelada pelo O Dia e confirmada pelo Metrópoles.

MC Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB23 na semana passada, após assediarem a mexicana Dania Mendez durante a festa do líder. O cantor passou a mão na bunda dela várias vezes, e o lutador tentou beijá-la, mesmo após a mexicana dizer que não queria.