Maíra Cardi rebate críticas após compras: “Temos bastante dinheiro”

Maíra Cardi usou as redes sociais para rebater alguns comentários que recebeu, após publicar fotos ostentando em lojas de grife. A ex-BBB está em Israel com o namorado Thiago Nigro e decidiu renovar o guarda-roupa do amado. Em meio as acusações de que estaria estourando o cartão do empresário, a coach alimentar se defendeu e afirmou que tanto ela quanto o rapaz possuem muito dinheiro.

“Tem uma galera, tadinha, achando que eu tô detonando o cartão dele [Thiago Nigro], destruindo o cartão dele. Óbvio que não. Tô indo às compras com o meu cartão. Mas aqui não tem esse problema não, gente. Graças a Deus, tanto eu quanto ele, a gente tem dinheiro para literalmente para dar e vender. E damos e vendemos, tá? Antes que falem”, disse Cardi.

Ela continuou: “A gente compra o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente trabalha para isso. A gente também ajuda. Então, tanto eu quanto ele, a gente tem bastante dinheiro, não tem esse problema do que é de quem, de onde que tá saindo. No final sai do mesmo lugar, tá?”, completou.

Na sequência, Maíra Cardi fez questão de pontuar que, se tivesse feito as compras com o cartão de Nigro, também não seria um problema, já que o dinheiro de um é do outro e vice-versa.

“Então, em resumo é isso. Tanto faz se é do meu cartão ou se é do dele, tá tudo junto e misturado. Agora foi do meu, mas se eu pegasse do dele e gastasse do dele pra mim, ele também não ligaria. É isso. Quando a gente trabalha, a gente tem. E quando a gente dá valor ao nosso trabalho, ao nosso relacionamento, ao que a gente constrói, é isso. Fica tudo junto e misturado e tá tudo certo”, finalizou.