BBB23: Equipe de Cezar Black nega abandono de emprego: ‘Licença’

A equipe do baiano Cézar Black, participante do Big Brother Brasil 23, negou que o brother tenha abandonado o emprego ir ao reality show. O enfermeiro acumula “faltas injustificadas” no Hospital Universitário de Brasília (HUB-UnB/Ebserh), onde trabalha desde 2014, quando passou em um concurso.

Em um pronunciamento divulgado nesta quinta-feira (6), a equipe de Black explica que ele solicitou uma licença não-remunerada para tratar de assuntos pessoais, que ainda está com análise pendente. A equipe explica também que o servidor público já tinha justificado parte das faltas com férias e banco de horas, além de que não há denúncia para apuração administrativa de abandono de emprego.

“Diante de tal situação, as faltas injustificadas ocorridas até a presente data, em razão de sua participação no reality show, estão sendo devidamente computadas, visto que não houve análise final acerca do pedido de licença apresentado.

Veja nota na íntegra: