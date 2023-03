BBB23. Filho de Aline pede favor aos fãs da cantora: “Votem no Gabriel”

O 11º Paredão do BBB23 colocou Aline Wirley pela primeira vez em uma situação complicada no reality. Ao lado de Bruna Griphao e Gabriel Santana, a cantora está disputando a permanência na atração. No instagram, Antônio, filho da artista e de Igor Rickli, pediu para que os telespectadores votem para que Mosca saia da casa.

“Gente, a mamãe tem que ficar naquela casa lá. Então, por favor, votem no Gabriel. É a única coisa que a gente pede pra vocês em 2023”, pediu o garoto, que estava ao lado do pai, Igor Rickli. “É isso mesmo, a gente não vai pedir muito mais, não. Só ajuda a gente nessa, na moral, por favor. Vota no Gabriel pra ele sair, pra mamãe continuar até o final”, completou o ator.

O menino terminou implorando aos fãs. “Então, por favor, faz esse favor”. Rickli completou dizendo que está com saudades, mas que espera até a final. “Faz esse favorzão, sério mesmo, de coração. A gente quer muito ver a Aline na final, porque ela é muito maravilhosa, porque a gente ama muito ela e porque a gente está aqui enlouquecido, morrendo de saudade, mas quer muito ver ela na final”.

Paredão do BBB23O 11º Paredão foi formado no último domingo (26/3) e colocou Bruna Griphao, Gabriel Santana e Aline Wirley na votação popular. Amanda, que foi a mais votada pela casa, também foi indicada à berlinda, mas venceu a prova Bate-Volta.