BBB23. Fora do VIP de Gustavo, Black se revolta: “Jogamos juntos”

“Clima tenso entre os brothers.” A frase clássica de Pedro Bial se encaixou muito bem no clima da casa mais vigiada do Brasil após a Prova do Líder de quinta-feira (9/2). Isso porque Gustavo Benedeti conquistou a segunda liderança consecutiva, mas deixou Cezar Black de fora da formação do VIP desta semana no BBB23.

O fazendeiro recebeu seis pulseiras para formar o grupo — sendo uma dele — e escolheu Cristian Vanelli, Domitila Barros, Fred Nicácio, Key Alves e Sarah Aline. A decisão não agradou Black, que disputou a primeira fase da Prova do Líder com Gustavo, ao lado de Key e Cristian.

bbb23 cezar black e gustavo 1

Cezar Black reclamou com Gustavo sobre a formação do VIPFoto: Globo/Reprodução

bbb23 cezar black fred nicácio gabriel santana

E também conversou sobre o assunto com outros brothersFoto: Globo/Reprodução

BBB23 Cezar Black 1

Ele ficou visivelmente chateado na hora que Gustavo escolheu o VIPFoto: Globo/Reprodução

Gustavo BBB23 líder

Gustavo venceu a quarta Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

BBB23 prova do líder

A primeira fase da Prova do Líder foi em grupoFoto: Globo/Reprodução

“Fomos quatro na dinâmica, então, para mim, é como falei no começo: entramos os quatro, jogamos os quatro, passamos da fase os quatro. Pelo que eu tinha entendido, até na hora que juntei todo mundo, eu falei ‘estamos juntos, passamos juntos’”, explicou o enfermeiro ao Caubói.

Ele acrescentou ainda que incluiria Domitila Barros e Sarah Aline, que ficaram de fora do primeiro VIP formado pelo líder. “Fora isso, irmão, decisão sua, eu não questiono, pois é seu coração que você está seguindo”, afirmou.

Visivelmente chateado, Cezar Black conversou com alguns colegas de confinamento sobre o assunto, como Aline Wirley e Gabriel Santana. Ele deixou claro que segue jogando em grupo, mas não gostou da atitude de Gustavo em levar Nicácio para o VIP e deixar ele de fora.

“A partir do momento que ele me tira, sendo que eu ajudei ele a ganhar, me sinto desconfortável e chateado. É um direito meu.

Além de Black e GustavoA situação levou os aliados do quarto Fundo do Mar a discutirem prioridades e eles resolveram seguir o coração na hora de formar o VIP e escolher quem levar para ativações do programa, como o Cinema do Líder e o Almoço do Anjo. No papo, Fred Nicácio chegou a sugerir que Caubói não levasse Key Alves para ver o filme, visto que ela foi na semana anterior, mas o casal discordou da ideia.

“A gente está jogando junto desde o começo”, disparou a jogadora de vôlei. Gustavo concordou e afirmou que a levaria sim, então sobrariam apenas duas vagas, as quais disse que vai preencher com Black e Gabriel.

Mas não foi apenas o enfermeiro baiano que ficou chateado com a formação do VIP. Cara de Sapato falou que ficou triste com a situação e o líder reafirmou que gostaria de levá-lo para o lado da comida farta, mas não pode pelo número restrito de pulseiras.

A situação também ficou mal vista pelos integrantes do quarto Deserto. “Ele deixou o Black, que ajudou ele a ganhar a prova, [de fora]”, enfatizou Paula.