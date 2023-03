BBB23: Fred Desimpedidos rebate bronca e Tadeu Schmidt muda explicação

O Jogo da Discórdia mexeu com ânimos do BBB23. Entretanto, um momento chamou a atenção tanto quanto a dinâmica. No início do programa, quando já estava com os participantes, Tadeu Schmidt explicou que cada confinado precisava tirar um adjetivo negativo e outro positivo. Entretanto, Fred Desimpedidos utilizou a prova para se desculpar com Alface e foi cortado pelo apresentador.

“Teve um momento que eu errei com você. No momento em que eu estava sendo atacado e você acabou tirando um lado meu que eu não sabia que eu tinha”, explicou. O apresentador, então, pediu desculpas e “devolveu” o adjetivo para si mesmo por ter chamado o ex-aliado de “burro”.

Porém, Tadeu chamou a atenção do Camarote e explicou que ele tinha que acusar alguém e não voltar a palavra para si mesmo. Porém, para se defender, Fred disse que o ex-Fantástico utilizou as palavras “para se acertar” com a outra pessoa.

E foi, por esse motivo, que o comunicador mudou a sua explicação e causou uma pequena rixa, mas antiga, de Fred Bruno e Ricardo Alface. Confira os vídeos.

o arrogante do fred sendo macetado pelo tadeu

AMAMOS VER pic.twitter.com/oAzspNWQ3M

— thiago (@httpsrealitys) March 21, 2023

Fred afrontando Tadeu q tá perdidinho. #BBB23 pic.twitter.com/XHldA4kwHe

— Luh (@LuhAntunes09) March 21, 2023

BBB23 PROVA DO LÍDER 1

Prova do Líder do BBB23Foto: Globo/Reprodução

bbb23 fred

Fred Boco Roso Foto: Globo/Reprodução

bbb23 key alves e Cezar Black

Key e Black não fizeram a Prova do LíderFoto: Globo/Reprodução

BBB23 Domitila

DomitilaFoto: Globo/Reprodução