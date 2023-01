BBB23: Gabriel passa vergonha e é esnobado por Anitta e Bruna Griphao

Após esquentarem o edredom, Bruna Griphao esfriou os planos amorosos de Gabriel no BBB23. A atriz se fez de “esquecida” ao comentar a noite com o integrante do grupo Pipoca.

“A nossa conversa foi perfeita pra mim”, disse Gabriel para Bruna. “Posso te mandar um papo? Lembro de nada”, rebateu ela, acendendo um cigarro.

Bruna Griphao tem 23 anos, é atriz e natural do Rio de Janeiro-RJ.

No raio-x, Bruna já havia manifestado seu desinteresse em ficar com Gabriel: “Sou a maior hipócrita dessa casa! Tô com muita ressaca moral! Falei que não ia beber, bebi. Falei que não ia fumar, fumei. Falei que não ia pegar o Gabriel nunca, peguei”.

Gabriel, que se gabava por ter se relacionado com Anitta, também foi esnobado pela cantora. Ao revelar com quais participantes tinha mais intimidade, fez pouco caso do affair com o Pipoca.

“A pessoa que eu tenho mais intimidade ali da casa é a Bruna Griphao, mas também conheço o Fred, conheço o MC Guimê e conheci muito por alto o Gabriel, muito menos do que vocês imaginam do que eu conheço”, disse a cantora ao Gshow.