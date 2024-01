Exclusivo: Vanessa Lopes entra no BBB24 com ação milionária na Justiça

O Big Brother Brasil 24 começou nesta segunda-feira (8/01), e a coluna Fábia Oliveira descobriu que Vanessa Lopes, uma das participantes do grupo Camarote, entrou na casa com um farto processo correndo na Justiça. E como isso aqui não é nenhum jogo para guardarmos segredos, vamos revelar os detalhes dessa história.

A influenciadora e tiktoker, junto de sua empresa, Vanessa L Ramalho Produções Ltda, e da Chango Digital Ltda, moveu uma “ação de cobrança e de danos morais” contra a MBC Comércio Cases Ltda.

A Chango Digital é uma empresa que representa influenciadores digitais, como é o caso de Vanessa Lopes. Junto da MBC, foi desenvolvida uma linha de óculos escuros associada ao nome e imagem da, agora, sister do BBB24.

Dentre vários detalhes do acordo entre as partes, foi estipulado que a MBC teria que pagar R$ 720 mil para as autoras, independente de quantos óculos fossem efetivamente vendidos.

Bailarina e natural de Recife, Vanessa abriu uma conta no TikTok em julho de 2019.

No início de 2022, seguidores da jovem começaram a suspeitar que ela estaria na nova edição do Big Brother Brasil, porém os boatos foram descartados

A jovem é apontada por uma pesquisa da BR Media como uma das influenciadoras brasileiras dessa nova geração que mais cresceram e geraram engajamento nas redes sociais no último ano

Vanessa Lopes Reprodução Instagram

No Instagram, Vanessa tem mais de 13 milhões de seguidores Reprodução Instagram

Vanessa Lopes é Tik Toker e acumula milhões de views no aplicativo das dancinhas Reprodução Instagram

Vários problemas surgiram durante a operação do negócio, envolvendo o site de vendas e a ausência de um bom planejamento. Isso, segundo as autoras da ação, impactou negativamente na venda dos produtos, e o diálogo foi se tornando cada vez pior. Nem mesmo as tentativas amigáveis teriam surtido efeitos.

O resultado? O caso foi parar na Justiça.

Na petição inicial, documento que inaugura o processo, foram juntados alguns comentários de redes sociais em que pessoas associam o nome de Vanessa Lopes à termos como “fraude”, “enrolação”, “enganação” e outros.

Na ação, as autoras pedem que a ré arque com as multas contratuais e indenização pelos danos sofridos. Os danos morais também foram solicitados, mas ficou sob encargo do juiz fixar o valor.

Vanessa Lopes e os demais autores da ação pedem, ainda, que a MBC pague nada menos que R$ 1.080.000, atualizados até a data do pagamento, com juros e correção monetária por conta de seus atos.

Posteriormente, os danos morais tiveram que ser quantificados, o que gerou o valor de R$ 15 mil. Com isso, a causa agora é de R$ 1.095.000.

Até dezembro do ano passado, a empresa ré ainda não havia sido citada para apresentar sua contestação, a peça de defesa. O caso deve apresentar maiores andamentos enquanto Vanessa Lopes ainda estiver na casa mais vigiada do Brasil, a depender de seu sucesso – ou não – no jogo.

Vanessa Lopes no BBB24 Conhecida principalmente por suas coreografias para os hits que bombam nas redes sociais, Vanessa Lopes foi anunciada, durante o Big Day, como uma das participantes do time Camarote do BBB24. A moça, que é influenciadora, dançarina e modelo, é um fenômeno da web e soma mais de 30 milhões de seguidores no TikTok e 13 milhões no Instagram.

Natural de Brasília, no Distrito Federal, mas criada em Recife, Pernambuco, Vanessa ganhou destaque recentemente por também se aventurar na música. Ela gravou um single inspirado na Copa do Mundo, ao lado de Gabily, que contou com a participação de Vini Jr. e Neymar como “dançarinos”.

A influenciadora já foi apontada como affair de Gabriel Medina, ex de Yasmin Brunet, que também está no reality show da TV Globo. Na época, rolou um treta digital entre elas. A modelo deu unfollow em Lopes.

Vanessa Lopes ainda viveu uma polêmica em Paris, na França, quando decidiu produzir conteúdo na Torre Eiffel, de biquíni ao lado de amigas, mas foi repreendida por uma policial francesa, que proibiu de seguirem com as gravações.