BBB23: Giovanna debocha ao descobrir que está sendo cancelada na web

O primeiro passo para a estreia do BBB23 foi dado e os participantes da Casa de Vidro já foram revelados. Entretanto, uma das confinadas, Giovanna Leão, já está sendo alvo das redes sociais por conta de várias prints que rodam o Twitter com menções à política e frases racistas, além de vídeos com momentos da dinâmica do reality.

O assunto está sendo tão comentado nas redes que as palavras “forçada”, “racista”, “Viih Tube” e “Gkay” estão presentes entre os assuntos mais comentados da rede sociais do passarinho azul. Com diversas pessoas acompanhando a vida dos quatros participantes na Casa de Vidro, muitos passam informações do que está rolando na internet.

Foi, dessa maneira, que uma pessoa mostrou para Giovanna Leão as notícias que estão saindo sobre a vida da ruiva. Ao mostrar uma menção a racismo, a empresária debochou da situação.

Giovanna descobrindo que está sendo cancelada por racismo agora na casa de vidro#BBB23 pic.twitter.com/vgsPS4SOXt

— breno (@BBBarcelos) January 10, 2023

foto-participante-Giovanna-Leão-Casa-de-Vidro-BBB23-posa-lado-de-fora-de-casa

BBB23. web detona Giovanna Leão na Casa de Vidro: “Viih Tube 2.0″Reprodução/Instagram

print-giovanna-leao-participante-casa-de-vidro-bbb23-debate-sobre-lula-no-twitter-cancelada

Prints do Twitter de Giovanna LeãoReprodução/Twitter

print-2-giovanna-leao-participante-casa-de-vidro-bbb23-debate-sobre-lula-no-twitter-cancelada

Prints do Twitter de Giovanna LeãoReprodução/Twitter

arte-participante-casa-de-vidro-giovanna-leao-bbb23-globo-10012023

Giovanna Leão está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-manoel-bbb23-globo-10012023

Manoel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-paula-bbb23-globo-10012023

Paula está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

arte-participante-casa-de-vidro-gabriel-bbb23-globo-10012023

Gabriel está na Casa de Vidro e tenta uma vaga no BBB23Divulgação

A participação de Giovanna Leão na Casa de Vidro do BBB23 está movimentando a internet. Após a web resgatar diversos prints em que a ruiva se posiciona politicamente, agora os internautas colocaram a tag “Forçada” entre os assuntos mais comentados do Brasil e já comparam a empresária com a Viih Tube.

Animada, a ruiva está interagindo com os companheiros da dinâmica e também com o público. Um vídeo que roda a rede social do passarinho azul mostra Giovanna falando sobre ela mesma. “Nunca. Olha a minha cara de que vou ser planta, a minha cara. Eu sou louca. Seu eu bebo muito, eu dou PT”, disse a participante.