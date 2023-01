BBB23: internautas resgatam vídeo antigo de Gabriel flertando com Key Alves

Nada passa batido na internet e a prova disso é o vídeo resgatado por internautas da conta do TikTok de Gabriel Tavares, participante do BBB23, em que ele dá uma investida na jogadora de vôlei, Key Alves, sua colega de confinamento e rival no reality show.

No vídeo publicado em 24 de dezembro de 2021, o modelo escreveu “Minha lista de natal 2022” e em seguida publicou diversas fotos de Key Alves e de forma irônica apontou itens que estão com a jogadora de vôlei nas imagens. Na legenda da publicação Gabriel escreveu: “feliz natal @Key”.

@vulgofop feliz natal @K E Y ♬ all the time – ameliaGabriel Fop BBB23

Gabriel FopFoto: Globoplay/Divulgação

Com mais de 300 mil visualizações, o vídeo está viralizando nas redes sociais e deixando o público surpreso com a coincidência dos dois estarem participando da mesma edição do Big Brother Brasil.

“Ela odiando ele no BBB kkkk”, comentou uma internauta no vídeo. “Ele fez a lei da atração dele”, escreveu outra.

