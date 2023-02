BBB23. Key mentiu sobre ganhos no OnlyFans para “chamar atenção”

Key Alves entrou no BBB23 no Grupo Camarote por conta de sua carreira no vôlei. Entretanto, a atleta chocou ao revelar que faturava cerca de R$ 200 mil por mês no OnlyFans. Em conversa com Gustavo na academia do programa, a jogadora revelou que mentiu o valor recebido na plataforma de conteúdo adulto para chamar atenção.

“Quando eu fiz, falei: ‘Preciso fazer isso aqui ser bem visto’. E aí a estratégia de marketing foi: ‘Vou soltar quanto eu ganho jogando, para a galera entender por que eu fui pra lá… E aí soltei que eu ganhava R$ 1.500. Mas o que veio de gente atrás de mim… Você não tem noção, um monte! Matéria soltando: ‘Key ganha R$ 1.500′”, contou Key Alves, em conversa com Gustavo e Cézar Black.

Logo na sequência, a atleta revelou que pensou no marketing. “200 mil reais por mês! Acabou com o povo. Ninguém mais viu que eu estava fazendo coisa errada. Só ‘ela está certa’. Vão fazer o quê? Eu virava para o meu técnico e ficava: ‘Você quer o quê, que eu pare de ganhar 200 mil?’”, relembrou.

Porém, a atleta revelou que aumentou, e muito, o faturamento. “Só que não era esse valor. Eu chutei para chamar atenção, mas já era um valor bizarro. Nem se compara. Para a galera curiosa com questão de números, eu falei que ganhava 50 vezes mais. Foi muito massa o marketing que a gente fez”