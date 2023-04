Exclusivo! Cara de Sapato queria voltar com tudo na final do BBB23

Após ser anunciado e “desconvidado” para a grande final do BBB23, Cara de Sapato se mostrou desanimado. Isso porque o lutador, que perdeu algumas publis depois de ser acusado de importunação sexual dentro da casa mais vigiada do Brasil, via sua participação na final como uma possibilidade de dar a volta por cima.

Fontes ligadas ao atleta revelaram, ainda, que ele está respondendo ao processo na Justiça junto com MC Guimê, os dois no mesmo bolo. Porém, Cara de Sapato queria que a investigação e a ação fossem realizadas separadamente.

Depois da notícia que estaria fora do encerramento, Cara de Sapato voltou para a Flórida, nos Estados Unidos, onde já morava antes de ser convidado para integrar o time de celebridades do Camarote do reality show. Em seu Instagram, ele postou um vídeo no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com a legenda: “Hora de ir para casa”.

Em outra postagem, ele afirmou que logo retornaria ao Brasil: “Para quem estava na dúvida, estou indo ali em casa, mas volto já”. Mais tarde, já em terras estrangeiras, ele apareceu nas redes sociais junto com o lutador Júnior Cigano.

No fim do mês passado, o advogado responsável pela defesa do ex-BBB, Ricardo Sidi, disse acreditar que o processo pode ser arquivado após o depoimento realizado pelo ex-BBB.

“Eu confio nas autoridades, confio na apreciação da delegada, do Ministério Público. Temos confiança de que será visto que, em relação ao Antônio, não houve condutas invasivas contra a anuência da vítima”, explicou.

“Aqui, na hipótese específica sob investigação, temos a hipótese de uma vítima que, livre de qualquer coação, vem a público e fala que os seus limites não foram ultrapassados, que ela não se sentiu coagida, não se sentiu desrespeitada”, completou.

Em nota enviada à imprensa, o advogado disse também que “Sapato está abalado com esse episódio, mas muito grato com as manifestações de carinho de apoio e está confiante de que as autoridades vão tratar os fatos com sensibilidade e justiça”.

Convite de retorno polêmicoNa semana passada, a TV Globo criou polêmica ao confirmar o nome dos ex-brothers e de Bruno Gaga, que deixou o BBB23 após pertar o botão de desistência, na final do reality show, que acontece 25 de abril.

Na ocasião, questionada pelo Metrópoles sobre a presença dos três participantes, a TV Globo informou: “Todos os participantes que já deixaram o BBB23 estarão presentes no estúdio, ao vivo, com Tadeu Schmidt”.

A situação causou polêmica e a emissora voltou atrás da decisão, anunciando dias depois: “A partir desta edição, apenas os participantes que deixaram o BBB23 por meio de votação popular estarão na final”, declarou.

